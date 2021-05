“Não sinto que estou só a fazer filmes de moda, sinto que estou a fazer filmes”

Filha de jornalistas, Leonor Bettencourt Loureiro cresceu no mundo encantado das histórias. Até a brincar com Barbies, adorava construir cenários e uma narrativa. Nunca teve dúvidas de que o cinema era o sonho a concretizar. E é na moda que tem ganhado notabilidade, tendo, recentemente, vencido o prémio Best Brand Fashion Film no Fashion Film Festival. Em conversa com o PÚBLICO, a cineasta destaca a importância dos filmes de moda na mudança de paradigma do sector e na busca pela autenticidade por parte das marcas e designers.