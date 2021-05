Após batalha judicial, Brad Pitt conseguiu a guarda partilhada dos filhos

A batalha em tribunal pela custódia dos filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt parece ter finalmente um fim à vista. O actor conseguiu a guarda partilhada dos cinco filhos menores — o sexto, Maddox, tem já 19 anos — dois anos depois da oficialização do divórcio e cinco anos após a separação do “casal-sensação”, que deixou Hollywood e fãs em choque.

Brad Pitt pode finalmente passar mais tempo com os filhos. Quem o diz é uma fonte próxima do actor à agência PA Media, garantindo que esta decisão “aumenta significativamente” o tempo passado com as crianças. O juiz John Ouderkirk deliberou a favor do actor, já que Angelina Jolie pedia a guarda total dos filhos. Para justificar a sua vontade, a actriz chegou a entregar documentos em tribunal, que provavam abusos sofridos tanto pela actriz, como pelas crianças.

Ainda assim, a decisão tomada pelo juiz tem carácter provisório. Por isso, Angelina Jolie poderá não dar a batalha por terminada e recorrer — um cenário apontado como o mais provável por uma fonte próxima do processo ao site de celebridades Page Six. A actriz não põe em causa a guarda partilhada, mas sim “outros assuntos preocupantes”, diz a mesma fonte. Esses assuntos poderão estar relacionados com a recusa do juiz em autorizar que os filhos do casal testemunhem em tribunal.

Foi noticiado que o filho mais velho do casal, Maddox, teria testemunhado contra o pai, mas fontes próximas da família garantem que não é verdade. Porém, a relação entre ambos tem sido descrita como “difícil”. Aliás, ao US Weekly, outra fonte garantiu, em Março passado, que “em documentos não oficiais”, Maddox não usa “o sobrenome Pitt, mas sim Jolie”. O jovem terá já manifestado vontade de mudar o nome legalmente assumindo o apelido da mãe, decisão que a actriz não apoia.

Jolie e Pitt estiveram juntos durante 11 anos e são pais de seis filhos, entre os 19 e os 12 anos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gémeos Vivienne e Knox. Em questão está apenas a guarda dos cinco filhos menores. Na origem do divórcio terá estado o problema do actor com o álcool — confirmado pelo próprio — e os seus comportamentos violentos.

O actor chegou a ser investigado, depois de um escândalo, a bordo de um jacto privado, em que terá sido agressivo, física e verbalmente, com a mulher e os filhos. O processo foi, no entanto, arquivado pelas autoridades, não chegando aos tribunais. Em entrevista à revista Vogue, em Fevereiro deste ano, Angelina Jolie disse ter deixado Brad Pitt pelo “bem-estar” da família e garantiu ter sido “a decisão certa”.