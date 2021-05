Depois de terem corrido mundo vestidos de noivos, Joana e André criaram uma agência de viagens

Joana Salgueiro e André Santos, o casal que conquistou mais de 200 mil seguidores no Instagram com as fotografias de viagens românticas, vestidos de noivos, lançaram, este mês, a Agência de Viagens Honeymooners. Com este projecto, é possível viajar em lua-de-mel, em família ou sozinho e até viajar com os dois fundadores.

A equipa que compõe a agência totaliza 99 países visitados, o que, na opinião de André, é algo “diferenciador” porque todos os membros já tiveram experiências e, desta forma, conseguem ajudar o cliente. Para além disso, a Honeymooners oferece um kit médico e farmacêutico com produtos de protecção solar e de insectos e acompanhamento médico durante 24 horas enquanto os clientes estão em viagem.

Mas é preciso recuar a 2005 para conhecer a história destes “embaixadores do amor”, como muitas vezes são chamados. Joana e André tinham 14 anos quando se conheceram, em Moimenta da Beira, onde residem. “Éramos uns meninos de escola, andávamos na mesma escola e a partir daí começou a surgir aquele interesse um pelo outro”, recorda André. Uns meses mais tarde começaram a namorar e nunca mais se largaram.

Depois de uma viagem a Londres com um grupo da escola, os dois ficaram fascinados com o poder da descoberta de novos sítios. “Foi aí que começou a nascer em nós o gosto por viajar”, explica o “noivo”.

A primeira viagem a dois foi a Paris e, até à data do casamento, a 7 de Maio de 2016, já tinham conhecido 26 países em conjunto. Mas este não é apenas um casal de viajantes. São seguidos por milhares de pessoas no Instagram e a responsável pela fama do casal foi a meteorologia no dia do casamento.

“No dia do nosso casamento choveu torrencialmente — como costumamos dizer, foi um casamento abençoado — e não conseguimos ter as fotos que tanto desejávamos”, recorda André. Foram de lua-de-mel para as Seychelles e aí decidiram criar um blogue de viagens com dicas.

Mas o casal queria fazer algo diferente que não existisse nem em Portugal nem no resto do mundo. Como já tinham viagem marcada para a Índia, surgiu a ideia. “Pensámos que seria brutal fazer uma sessão de noivos, e conseguirmos as fotos que não conseguimos no casamento, no Taj Mahal que é o grande monumento ao amor do mundo e uma das 7 Maravilhas do Mundo [moderno]”. As fotos foram tiradas, o casal começou a ganhar admiradores no Instagram e a fazer mais sessões vestidos de noivo pelo mundo fora.

Todas estas viagens fazem com que Joana tenha o vestido de noiva mais viajado do mundo e em breve pensam fazer uma candidatura para o Livro Guinness dos Recordes. Só não está oficializado porque, antes disso, ainda querem viajar mais.

“Em 2017, falámos com o Guinness, eles adoraram a ideia e perguntaram se queríamos formalizar a candidatura logo, porque o Guinness ia ser nosso, não havia nada no mundo igual”, explica o habitante de Moimenta da Beira. Mas o casal quer viajar até à Oceânia, único continente que ainda não exploraram, e espera conseguir fazê-lo no final deste ano ou em 2022. Depois disso, pretendem oficializar a candidatura ao Guinness.

Já foram a 50 países — 14 vestidos de noivos — e foi esta experiência em viagens e a visibilidade que ganharam que está na génese do projecto mais recente. “Tirámos proveito da nossa visibilidade para conseguirmos as melhores condições de preço, experiências no destino e não só para os nossos clientes”, diz André, admitindo que a agência é o “sonho de uns meninos que se tornou realidade”.

Nas viagens que oferecem vai ser possível também fazer uma sessão de fotografias e ficar com um álbum de recordação — o casal tem também o projecto Honeymooners Photo, um serviço de fotografias para casais. A dupla planeia ter este ano a sede da agência de viagens em Moimenta da Beira e em 2022 chegar ao Porto e a Lisboa.

Texto editado por Carla B. Ribeiro