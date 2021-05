Teletrabalho obrigatório mantém-se até 13 de Junho

O Governo decidiu prorrogar por mais duas semanas a obrigatoriedade do teletrabalho, desde que compatível com as funções, em todos os concelhos do continente.

O teletrabalho vai continuar a ser obrigatório em todos os concelhos do continente, desde que as funções sejam compatíveis e sem necessidade de acordo, até 13 de Junho. A decisão de manter as regras por mais duas semanas foi tomada nesta quinta-feira na reunião do Conselho de Ministros.

Esta é a terceira vez que o Governo prorroga a obrigatoriedade do teletrabalho para todo o território do continente, apesar de o país já não estar em situação de emergência.

Fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros confirmou ao PÚBLICO que as regras em vigor foram prorrogadas por mais duas semanas. Assim, o teletrabalho continuará a ser obrigatório até 13 de Junho, “a menos que até lá seja tomada outra decisão”, destacou a mesma fonte.

A preocupação do Governo foi manter nas próximas semanas o quadro que se aplica desde meados de Janeiro, até que haja uma decisão quanto à próxima fase do processo de desconfinamento.

Na sexta-feira, o Governo reúne-se com os peritos para discutir e analisar a situação da pandemia em Portugal e só depois decidirá os passos a dar.

“O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que prorroga a situação de calamidade em todo o território nacional continental até às 23h59 do dia 13 de Junho de 2021”, lê-se no comunicado divulgado nesta quinta-feira ao final da tarde.

Em causa está a prorrogação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, que declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia da covid-19 e que, entre outros pontos, determina a aplicação do teletrabalho em todos os municípios do território continental.

A 13 de Maio, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explicava que a expectativa do Governo era que em Junho, com o aumento da população vacinada e com o risco de contágio da covid-19 mais controlado, “sejam revistas as regras do teletrabalho e de outras restrições com que o país tem vivido ao longo dos últimos 15 meses”.

O enquadramento legislativo que permitirá aliviar as regras do teletrabalho, tornando-o obrigatório apenas nos concelhos de maior risco à semelhança do que aconteceu no final do ano passado, está previsto no Decreto-lei 79-A/2020 que o Governo decidiu prolongar até ao final de 2021.

Esse diploma permite definir os concelhos onde que o teletrabalho é obrigatório, consoante a situação epidemiológica que se vive em casa um deles.

Assim, as empresas com estabelecimento nos concelhos considerados pela Direcção-Geral da Saúde como sendo de risco elevado, muito elevado e extremo, serão obrigadas a adoptar o teletrabalho, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer. Tal como agora, não é necessário acordo escrito entre o empregador e o trabalhador.

Mas se o empregador entender que não estão reunidas as condições para a adopção do teletrabalho, deve comunicar por escrito ao trabalhador e compete-lhe demonstrar que as funções não são compatíveis com o regime do teletrabalho. Já o trabalhador, por seu turno, pode pedir a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho, a quem compete verificar se há ou não condições para o teletrabalho e verificar os factos invocados pela entidade patronal.