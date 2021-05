Rádio Miúdos, “mestres” nas aldeias, ópera nas prisões: “Portugal foi pioneiro na Inovação Social”

A inovação social “é uma das mais decisivas oportunidades de desenvolvimento social e económico do país e pode ser um instrumento poderoso para a reconstrução social e económica no pós-pandemia”. Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação Social, uma iniciativa pública criada com o Portugal 2020, não está apenas a teorizar sobre o assunto que tem captado atenção de todo o mundo e que se assume cada vez mais como uma tendência.