Unai Emery, o senhor Liga Europa

Três títulos com o Sevilha, mais um conquistado nesta quarta-feira com o Villarreal. Qual é o segredo do sucesso europeu do treinador basco? Uma pista: não é sorte.

Há treinadores que não precisam de ser mais do que gestores de talento, geralmente em equipas a transbordar de “estrelas”. Não é esse o estilo de Unai Emery, o basco que tem feito carreira a ganhar a Liga Europa mais do que qualquer outro treinador. E isso percebe-se tanto nos seus sucessos, como nos seus fracassos. Fracassou em projectos mais glamorosos como o Arsenal e o PSG (um fracasso relativo, já que ganhou títulos nos parisienses), triunfou em equipas periféricas do futebol espanhol como o Sevilha, com o qual ganhou a Liga Europa em três épocas consecutivas, e o Villarreal, que derrotou na final de Gdansk um adversário que não podia ser mais o seu oposto, um Manchester United recheado de “estrelas” talentosas. Mas sem o cuidado técnico de um treinador como Emery, muito à frente do “gestor” Solskjaer.