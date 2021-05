Sporting é o primeiro finalista do Nacional de hóquei em patins. FC Porto mantém-se na luta

O Sporting apurou-se esta quarta-feira para a final do Nacional de hóquei em patins, ao vencer fora o Óquei de Barcelos, por 3-2, no terceiro jogo das meias-finais. Já o FC Porto, depois de perder as duas primeiras partidas disputadas no seu pavilhão, veio a Lisboa vencer o Benfica por 5-3 e ainda acredita no acesso à final.

Depois de dois triunfos em casa (5-3, após prolongamento, e 4-3), os “leões”, recentes campeões europeus, asseguraram a presença na final, na qual vão ter voltar a conquistar o título, três anos depois do último. Em Barcelos, as duas equipas proporcionaram novamente um jogo muito renhido. O Sporting, segundo classificado da fase regular, fica agora à espera da decisão da outra meia-final, que opõe Benfica e FC Porto. A vantagem ainda está do lado das “águias”, mas a vitória portista desta quarta-feira na Luz mantém a outra vaga na final em aberto.

O Benfica começou melhor e marcou cedo, mas o FC Porto e deu a volta ao marcador, controlando o jogo até ao final. As duas equipas voltam a defrontar-se no domingo. Se o FC Porto ganhar, será preciso um quinto jogo para decidir quem será o adversário do Sporting.