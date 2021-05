Lotação? Ecrãs gigantes? Testes? Ainda não se sabe como serão “fanzones” da Liga dos Campeões

Em apenas duas semanas, a Polícia de Segurança Pública (PSP) teve de preparar um jogo que, em condições normais, demora seis meses a ser planeado. Um evento complexo cuja dificuldade é exponenciada pelas restrições pandemia da covid-19. A verdade é que, a 48 horas da final da Liga dos Campeões, ainda há detalhes que não estão decididos, como ficou claro na conferência de imprensa de apresentação do dispositivo de segurança para a final da Liga dos Campeões.

Um dos principais pontos de dúvida prende-se com as duas fanzones que estão a ser montadas na cidade para acolher os adeptos de Manchester City e Chelsea. A lotação não está ainda definida, existe a possibilidade de estas áreas estarem equipadas com ecrãs gigantes e ainda, apurou o PÚBLICO, com uma zona de testes rápidos. A PSP já enviou um parecer sobre estas áreas, mas aguarda ainda luz verde das entidades de saúde. Mediante a resposta das entidades competentes, os detalhes destas fanzones podem ser alterados.

Para já, as fanzones vão ser locais de acesso livre, com os adeptos a circularem livremente. “Eles vão poder sair dessa área. Vamos tentar apenas que não se separem em grupos e não existam problemas”, explicou Lysander Strong, superintendente na Metropolitan Police, que estará a auxiliar a PSP na operação. Oito agentes britânicos vão estar em Portugal para auxiliar as operações.

Questionada sobre a “bolha” anunciada pelo Governo há exactamente duas semanas, as autoridades portuguesas são taxativas. “A bolha não é um termo do nosso léxico operacional”, resumiu o subintendente Cardoso da Silva esta quinta-feira.

Indecisões à parte, o que se sabe sobre a operação de segurança para o jogo de sábado?

Prometido pela PSP ficou um “conjunto enormíssimo de polícias” a controlar todas as fases da operação, que será um grande desafio logístico. Tal como já é normal em outras operações, o número de efectivos não foi especificado.

A maioria dos adeptos ingleses chegará na manhã de sábado ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Contudo, a partir deste momento, os adeptos são inteiramente livres para circular pela cidade, desfazendo a “bolha” anunciada pelo Governo a 13 de Maio. Estão destacados 180 autocarros para transportar do estádio para o aeroporto os adeptos que desejem cumprir o plano de viagem traçado pelos clubes e pela UEFA.

Para os habitantes da cidade do Porto, os condicionamentos começam já esta sexta-feira, a partir das 20h. Junto ao Estádio do Dragão, palco escolhido pela UEFA para a final, vão ser implementados três anéis de segurança. Todo o trânsito junto ao estádio será cortado e os acessos limitados.

Está em cima da mesa um reforço dos transportes da cidade, de modo a garantir transportes suficientes para adeptos e portuenses. “Vamos ter especial atenção para que as coisas corram bem. Com a vinda dos adeptos, é uma pressão saudável”, explica.