Infectado com covid-19, Gonçalo Guedes falha primeiro dia da selecção

Avançado do Valência está em isolamento, mas mantém-se na lista de convocados para o Euro 2020.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou esta quinta-feira, através de nota veiculada pelo site oficial, o resultado positivo à covid-19 de Gonçalo Guedes, que falhou o arranque da preparação da selecção portuguesa de futebol para o Euro 2020.

O avançado do Valência cumprirá isolamento, não tendo sido anunciadas quaisquer alterações aos convocados para o Campeonato da Europa.

Por razões diferentes, Bruno Fernandes (Manchester United), João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva (Manchester City) - envolvidos nos compromissos europeus das respectivas equipas - serão integrados mais tarde.

A FPF revelou que “todos os jogadores, equipa técnica e ‘staff' da selecção nacional” reunidos na Cidade do Futebol realizaram testes de despiste ao novo coronavírus, com resultados negativos, à excepção de Gonçalo Guedes.

Portugal, detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro 2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada para 15 de Junho, frente aos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, dia 19, em Munique, e os franceses, dia 23, novamente na capital magiar.

Até à partida para Budapeste, agendada para 10 de Junho, a selecção nacional realizará dois encontros de preparação com Espanha, em Madrid, a 4 de Junho, e com Israel, dia 9, no Estádio de Alvalade.