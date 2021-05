Gonçalo Oliveira melhor em pares no challenger de Oeiras

Gonçalo Oliveira falhou o acesso aos quartos-de-final do ATP Challenger Oeiras 4. O tenista portuense, 316.º no ranking mundial, acusou o desgaste da véspera, em que passou mais de três horas no Centralito, e só no set inicial conseguiu dar alguma réplica ao cazaque Timofey Skatov (441.º), antes de ceder em duas partidas: 6-3, 6-1.

O destaque neste terceiro dia vai para a qualificação de duas estrelas em ascensão no circuito mundial, o espanhol Carlos Gimeno Valero (287.º), de 19 anos, e o dinamarquês Holger Rune (313.º), de 18 anos, Gimeno Valero já conta com um título do Challenger Tour no seu currículo, conquistado em Março, o mesmo mês em que Rune, actual número um mundial de juniores, se estreava nos quartos-de-final de um torneio do ATP Tour (Santiago do Chile), sem ainda, no entanto, conseguir igual resultado em challengers. Os dois vão defrontar-se na quinta-feira, na discussão por um lugar nas meias-finais.

Hoje, às 13 horas, Nuno Borges (275.º) abre a jornada defrontando, em encontro da segunda ronda, o cazaque Denis Yevseyev (390.º), vindo do qualifying. De seguida, Gastão Elias (292.º) parte favorito no duelo com o jovem compatriota Pedro Araújo (991.º), que vem de eliminar o melhor tenista presente no torneio, Mathias Bourgue.

Nesta quinta-feira, jogam ainda três duplas portuguesas, qualificadas para os quartos-de-final, após encontros decididos no match tie-break (que, nesta variante, substitui o terceiro set). Nuno Borges/Francisco Cabral, vencedores do último Challenger 50 realizado no Jamor, derrotaram Karol Drzewiecki/Sergio Martos Gornes, por 7-6 (7/4), 6-7 (8/10) e 11-9; Fabio Coelho/Pedro Araújo eliminaram Jamie Cerretani/Victor Vlad Cornea por 4-6, 6-4 e 10-4; e Gonçalo Oliveira/Evan King venceram Roberto Ortega-Olmedo/Denis Yevseyev, por 5-7, 7-6 (8/6) e 10-7.