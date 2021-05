Gastão Elias e Nuno Borges acedem aos quartos-de-final

Gastão Elias e Nuno Borges mantêm-se em rota de colisão no ATP Challenger Oeiras 4, depois de ultrapassarem a segunda ronda. Ambos não começaram bem, mas tiveram tempo para demonstrar que são favoritos à conquista dos 50 pontos destinados ao campeão deste challenger. Se vencerem nos quartos-de-final, irão discutir entre a presença no derradeiro dia.

Borges (275.º) cedeu o set inicial e teve de recuperar de 0-2 para ultrapassar o qualifyer cazaque Denis Yevseyev (390.º), por 6-7 (2/7), 6-4 e 6-2. “Deixei o momento subir-me à cabeça e entrar nas minhas pancadas. A minha maneira de jogar estava mais tensa e não foi um jogo tão bem feito, por isso não saí com tão boas sensações quanto gostaria. Mas acontece, é mesmo assim, não posso sentir-me sempre bem”, afirmou Borges, que, na sexta-feira, às 13 horas, vai defrontar o romeno Filip Cristian Jianu (349.º), um adversário igualmente vindo do qualifying.

Elias (292.º) viu o compatriota Pedro Araújo (991.º) liderar por 5-2, antes de elevar o nível de jogo e aproveitar a menor experiência do compatriota de 19 anos, para somar 11 jogos consecutivos e vencer, por 7-5, 6-0. “Estes jogos são muito importantes para a confiança porque jogar contra portugueses nunca é fácil, há sempre uma tensão extra. No início senti um pouco isso e o facto de ter ficado dois dias sem competir também contribuiu para a falta de ritmo, por isso uma vitória assim, mesmo sem jogar bem, é importante em termos psicológicos”, frisou Elias. Nos “quartos”, o tenista da Lourinhã reencontra o argentino Camilo Ugo Carabelli (310.º), que derrotou o português em 2018.

Nos pares, sobrevivem Nuno Borges e Francisco Cabral, que na sexta-feira disputam as meias-finais com a dupla Julian Lenz/Roberto Quiroz, que eliminaram Fabio Coelho/Pedro Araújo.

Entretanto, em Paris, foi realizado o sorteio do quadro principal do Torneio de Roland Garros, que começa a disputar-se no domingo. E pela primeira vez, o Big 3 (Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer) vão ficar colocado na mesma metade, ou seja, só poderá chegar à final, sendo a meia-final mais aguardada

Nessa parte do quadro, estão igualmente Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e João Sousa (113.º), que terá como primeiro adversário o norte-americano Taylor Fritz (33.º).

A metade inferior, será um “torneio de pretendentes ao trono”, com Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev na discussão por uma presença na final de dia 13 de Junho.