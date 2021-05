Quinta, na TV: A Ponte dos Espiões, O eco da alma e Friends reunidos

CINEMA

Life

AXN Movies, 16h03

O fotógrafo Dennis Stock fez carreira na agência Magnum e captou alguns dos mais emblemáticos vultos da época. Um deles foi James Dean, retratado meses antes de morrer. Em 1955, Stock acompanhou o então pouco conhecido actor numa viagem de Los Angeles a Nova Iorque. É sobre esta viagem, e a amizade entre eles, que se debruça o filme de Anton Corbijn.

A Ponte dos Espiões

Hollywood, 19h10

Com realização do veterano Steven Spielberg e argumento de Matt Charman e dos irmãos Coen, um thriller político baseado num caso real ocorrido nos anos 1960, conhecido por “incidente do avião U-2”. O elenco conta com Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan e Alan Alda, entre outros. Nomeado para seis Óscares, o filme conquistou o de melhor actor secundário, para Rylance.

Uma Família à Beira de Um Ataque de Nervos

TVCine Emotion, 20h10

Uma família a enfrentar várias crises faz-se à estrada numa velha carrinha para levar a filha mais nova a participar num concurso de beleza, o seu sonho de menina. Valerie Faris e Jonathan Dayton são os realizadores desta comédia emocional que conquistou um Óscar pelo argumento original (de Michael Arndt) e outro pela prestação de Alan Arkin como actor secundário. Tinha duas outras nomeações: melhor filme e melhor actriz secundária para Abigail Breslin, na altura com apenas dez anos. Greg Kinnear, Toni Collette, Paul Dano e Steve Carrell também entram no elenco.

Num Outro Tom

AXN White, 21h25

Gretta (Keira Knightley) e Dave (Adam Levine) são namorados e sonham vingar no mundo da música. Quando Dave consegue um contrato irrecusável, deixa-se deslumbrar e afasta-se dela. Mesmo com o coração despedaçado, Gretta continua a tentar a sorte, cantando em bares de Nova Iorque. É então que conhece Dan (Mark Ruffalo), um executivo discográfico caído em desgraça que, impressionado com a voz dela, decide fazer tudo para a lançar. Desta parceria surgirá a grande oportunidade de salvação de ambos – e não apenas a nível profissional. Esta comédia romântica de John Carney foi nomeada para o Óscar de melhor canção original por Lost stars.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A apresentadora Fátima Lopes, o músico António Zambujo, a cantora Cuca Roseta, a nutricionista Ana Bravo e o cardiologista Miguel Mota Carmo revelam “o que os fez despertar para o mundo espiritual”, na reportagem O eco da alma. Os seus testemunhos são enquadrados pelas perspectivas da psicóloga Cristina Serra, da investigadora e antropóloga social Eugenia Roussou e do criador do kaizen dance Kwenda Lima. O trabalho é assinado pela jornalista Mafalda Gameiro, com imagens de Paulo Jorge e Carlos Pinota, e edição de imagem de Luís Moreira.

SÉRIE

Friends: The Reunion

HBO, streaming

Passados 17 anos do último episódio de uma das mais populares sitcoms de sempre, o elenco de Friends volta a reunir-se no mesmo estúdio em que a série era rodada. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer não voltam a encarnar os personagens que os tornaram famosos; falam antes sobre a experiência da série, com a ajuda de convidados que vão de Lady Gaga a Malala Yousafzai, passando por Elliott Gould, David Beckham, Reese Witherspoon ou James Corden. Este episódio especial, realizado por Ben Winston, estreia-se na plataforma de streaming onde estão disponíveis todas as dez temporadas.

DOCUMENTÁRIO

Hitsville: O Nascimento da Motown

TVCine Edition, 13h

Realizado e escrito pelos irmãos Benjamin e Gabe Turner, Hitsville: O Nascimento da Motown documenta, através de entrevistas e imagens inéditas de arquivo, o trajecto da editora, desde que foi fundada por Berry Gordy Jr. em Detroit, em finais dos anos 1950, até à sua relocalização para a cidade de Los Angeles, nos 70. A lendária discográfica ficou conhecida mundialmente por timbrar a mais apelativa música soul produzida nos EUA, embora muito a custo do controlo criativo dos artistas. Marvin Gaye, Smokey Robinson, Stevie Wonder, The Temptations, Diana Ross e Michael Jackson foram alguns dos nomes que passaram pela casa.