Mariana Caló e Francisco Queimadela também vão à Bienal de São Paulo

Já se sabia que a artista Luísa Cunha não seria a única presença portuguesa na Bienal de Arte de São Paulo, que tem a sua exposição principal prevista para abrir em Setembro na cidade brasileira. No final do ano, sem revelar a sua identidade, a organização da bienal já tinha revelado que também convidara uma dupla de artistas nacionais, o que permitia elevar a presença de Portugal a três artistas. O número mostrava que a ausência na edição anterior tinha sido um acidente — o país falhara pela primeira uma bienal onde tinha estado presente ao longo de 67 anos.

Nesta quinta-feira, a Fundação Bienal de São Paulo anunciou os 35 artistas que completam a lista de quase uma centena de convidados, entre os quais estão Mariana Caló e Francisco Queimadela. Ao lado de nomes como os dos artistas Paulo Kapela (Angola) ou Guan Xiao (China), de realizadores como Éric Baudelaire (EUA, França), de encenadores como Roger Bernart (França) ou de um grupo de teatro como Yuyachkani (Peru), os portugueses Mariana Caló (1984, Viana do Castelo) e Francisco Queimadela (1985, Coimbra), que colaboram desde 2010, vão levar ao Brasil duas instalações e um conjunto de desenhos a guache e serigrafias.

Foto Instalação Em Efeito Orla, de Mariana Caló e Francisco Queimadela

Esta é a primeira vez que participam na Bienal de São Paulo, explicam os dois artistas ao PÚBLICO: “Ficamos muito felizes e honrados pelo convite dirigido pelos curadores Jacopo Crivalli Visconti, que nos veio conhecer quando esteve no Porto, e Francesco Stocchi. O nosso agradecimento estende-se à sua equipa pelo apoio à produção das nossas obras, é um grande privilégio participarmos nesta edição e voltarmos a expor no Brasil.”

Umas das obras que os dois artistas foram convidados a mostrar na bienal é a instalação Em Efeito Orla (2013), uma pesquisa sobre o lince-ibérico, em que exploram, na serra da Malcata, as fronteiras entre realidade, sonho e ficção. O felino em vias de extinção é um espectro, pressentido mas nunca avistado, numa obra que pretende pôr em diálogo o biológico, o vernacular e o cultural. Se esta é uma instalação vídeo, já Sala da Memória para Corpo Radial, apresentado na Galeria Boavista em 2020, é uma estrutura tridimensional em madeira e painéis de seda pintados, obra que estão a refazer e a que vão dar continuidade em São Paulo. Foi em 2015 que Mariana Caló e Francisco Queimadela criaram uma primeira imagem de Sala da Memória, um trabalho inspirado nas técnicas discursivas da Grécia Antiga em que os oradores recorrem à arquitectura para facilitar a memorização, associando o desenrolar do discurso ao percurso num espaço.

​A 34. ª Bienal de São Paulo, que tem como curador geral o italiano Jacopo Crivelli Visconti, foi concebida a partir do conceito de “relação”: expande-se no espaço, através da parceria com instituições culturais da cidade, e no tempo, com a realização de mostras e acções apresentadas no Pavilhão da Bienal, que já tiveram início em Fevereiro.

Logo no início do ano, numa exposição que foi muito condicionada pela pandemia, Luísa Cunha – entretanto distinguida o Grande Prémio Fundação EDP Arte 2021 — apresentou a peça 1680 metros, uma encomenda da bienal, numa exposição intitulada Vento, dedicada a obras de vídeo e som. A peça sonora, que reflecte sobre a arquitectura do pavilhão de Oscar Niemeyer, vai igualmente ser apresentada em Setembro na exposição principal ao lado de outras obras de Luísa Cunha.

A Direcção-Geral das Artes assinou um acordo de cooperação internacional no valor de 25 mil euros com a Fundação Bienal de São Paulo para apoiar a presença de artistas portugueses na 34.ª edição.