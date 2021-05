Há um padrão universal na forma como as pessoas viajam nas cidades

Imagine que está sentado a observar as pessoas que caminham numa praça em Lisboa – pode ser a Praça do Comércio – e quer saber, de forma geral, de onde elas são e com que frequência ali vão. Arrisca um pouco e começa a perguntar de onde vieram essas pessoas: umas respondem-lhe que vieram de longe e outras dizem-lhe que até moram relativamente perto. Acaba por perceber que a maioria vive perto. Faz ainda outra pergunta: com que frequência vêm a esta praça? Encontra mais indivíduos que a visitaram poucas vezes do que os que aqui vêm com frequência. Volta a sentar-se nessa mesma praça e pensa: este local tem menos visitantes que vêm de longe e menos visitantes que vão aí com frequência.