O dia do juízo para três grandes petrolíferas por causa das suas emissões de CO2

Três das maiores empresas de combustíveis fósseis do mundo receberam uma forte censura, dos accionistas ou de um tribunal, no mesmo dia, por causa da sua política para as alterações climáticas. Sinais de que algo muda na sociedade?

Chevron, Exxon-Mobil e Shell — três grandes empresas petrolíferas e todas entre as que mais emissões de carbono têm acumuladas — sofreram um forte abalo no mesmo dia na sua política de lidar com as alterações climáticas, que mais do que derrotas são potentes sinais da sociedade de que a redução das emissões de gases com efeito de estufa tem de ser conduzida de uma forma mais séria.