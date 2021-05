Voltou a haver vagas para auto-agendamento da vacinação dos maiores de 55 anos. E existe um formulário para reclamações

Se tem 55 ou mais anos e ainda não se inscreveu no portal do auto-agendamento para a vacinação contra a covid-19 pode a partir desta quarta-feira fazê-lo, uma vez que os centros de vacinação do país passaram a ter datas disponíveis, nas maiores cidades do país a partir do próximo dia 7 de Junho, depois de estes terem ficado sem vagas.