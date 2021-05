Reforço de vacinação também será feito a Norte. Lacerda Sales diz que esclareceu Rui Moreira

Também no Algarve o reforço da aceleração da vacinação já está acontecer. Estas são as três regiões de Portugal continental onde a taxa de cobertura populacional com uma dose e com o esquema vacinal completo é mais baixa.

O reforço na aceleração da vacinação contra a covid-19, anunciado esta terça-feira pelo Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, também acontecerá na região Norte e já está a decorrer no Algarve. Estas são as três regiões de Portugal continental onde a taxa de cobertura populacional com uma dose e com o esquema vacinal completo é mais reduzida.

“O nosso plano de vacinação é global e quero recordar que já no dia 20 de Maio o coordenador da task force tinha informado que as pessoas com mais de 30 anos começariam a ser vacinadas antes do final de Junho”, disse o secretário de Estado Adjunto e da Saúde em declarações à Antena 1. António Lacerda Sales foi questionado sobre o anúncio feito na véspera e que motivou as críticas do presidente Câmara do Porto. O PÚBLICO tentou obter declarações do secretário de Estado, mas a assessoria do Ministério da Saúde remeteu-nos para a entrevista do governante na rádio pública.

Foi na conferência – pouco passava das 18h40 -, que se realizou esta terça-feira, no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) para apresentar o plano de testagem para Lisboa, que Lacerda Sales falou num acelerar da vacinação em Lisboa, referindo que a partir de 6 de Junho as pessoas com mais de 40 anos poderiam começar a ser vacinadas e a partir de dia 20 as que têm mais de 30 anos. Mas o anúncio teve reacção, cerca de uma hora depois, do autarca do Porto, Rui Moreira, via Facebook. Rui Moreira reclamou um tratamento equitativo para todo o país e acusou o Governo de beneficiar o “infractor” por decidir acelerar a vacinação em Lisboa e Vale do Tejo.

Já esta quarta-feira, na Antena 1, o governante clarificou o que o coordenador da task force já tinha referido ao PÚBLICO, por volta das 22h00, e o que o Governo também esclareceu no Twitter à meia-noite. Na região Norte também vai ser reforçada a aceleração da vacinação, no Algarve esse processo já está a acontecer e as datas apresentadas são para todo o território continental.

“A aceleração do processo de vacinação depende da chegada de vacinas, da situação epidemiológica e da heterogeneidade entre regiões. Não são antecipações, são o reforço da aceleração em todo o país”, disse o secretário de Estado. “O que pretendemos dizer foi que em função de uma situação que nos preocupa iríamos reforçar e acelerar a vacinação nesta região, como vamos fazer no Norte e no Algarve, onde já estamos a fazer. São as regiões mais atrasadas”, afirmou Lacerda Sales, embora no início da intervenção que fez na conferência só tenha referido o reforço da vacinação em Lisboa.

Anúncio com uma semana

Na semana passada, o PÚBLICO noticiou que o processo de vacinação das pessoas com mais de 40 e mais de 30 anos irá decorrer em simultâneo com a vacinação dos mais de 50 anos e que as duas primeiras faixas etárias começariam já a ser imunizadas no próximo mês. Também na semana passada, no mesmo dia (20 de Maio), a task force da vacinação adiantou ao PÚBLICO que ia acelerar a inoculação dos mais de 30 anos na região do Algarve a partir do início de Junho, por se tratar da Administração Regional de Saúde com população mais jovem e por isso taxa de vacinação mais baixa.

Questionado directamente sobre a reacção do autarca do Porto, Rui Moreira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde considerou, nas declarações à Antena 1, que houve “uma interpretação precipitada” e adiantou que teve “oportunidade de clarificar no imediato” a questão com um telefonema que fez a Rui Moreira “. Já sobre se haveria um recuo no desconfinamento em Lisboa, caso o concelho atinja os 240 novos casos por 100 mil habitantes, Lacerda Sales afirmou que “não há excepções”. “O país é só um e é com unidade nacional que temos actuado.”

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem registado, desde o início de Maio, um aumento do número de casos de infecção, com especial destaque para o aumento da taxa de incidência no concelho de Lisboa. A celebração do título de campão nacional do Sporting tem sido referido como um dos possíveis factores para este crescimento, mas o secretário de Estado diz que lhe custa “atribuir a m único evento a responsabilidade de determinadas situações, seja em que região do país for”.

Dentro de quatro dias o Porto recebe a final da Liga dos Campeões, sendo esperados cerca de 12 mil adeptos. “O evento decorre com regras bem definidas, foi autorizado público de acordo com as regras da Direcção-geral da Saúde. Há a testagem de todos os adeptos e só um em cada três lugares será ocupado e os adeptos estarão em bolhas definidas”, disse o governante. Porém, nem todas as regras que tinham sido prometidas pelo Governo poderão ser cumpridas. A UEFA confirmou ao PÚBLICO que é apenas “altamente recomendável” — e não obrigatório — que os adeptos viajem no próprio dia do jogo, como tinha sido anunciado pelo Governo.