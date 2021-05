Uma morte e 594 casos de covid-19, o maior número em mais de um mês. R(t) aumenta para 1,07

Há 233 pessoas hospitalizadas em Portugal, menos quatro do que no dia anterior, das quais 53 se encontram nos cuidados intensivos, mais uma.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais uma morte e 594 novas infecções pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quarta-feira. É o maior número de casos desde o boletim da DGS de 22 de Abril, quando foram contabilizados 636. Entre os novos casos, 47% são na região de Lisboa e Vale do Tejo.

No total, há ainda 233 doentes hospitalizados em Portugal, menos quatro do que no dia anterior, dos quais 53 estão em unidades de cuidados intensivos, mais um do que na véspera.

Há, também, mais 417 pessoas recuperadas nesta quarta-feira, num total de 807.065. A única morte registada diz respeito a uma mulher com idade superior a 80 anos, na região da Madeira.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 846.434 casos confirmados e 17.022 vítimas mortais. Há 22.347 casos activos de infecção, mais 176 do que no dia anterior, e 20.613 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 762 do que no último balanço.

Portugal na zona amarela da matriz

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os dados desta quarta-feira mostram que o país se encontra na zona amarela, com subidas dos dois indicadores. O índice de transmissibilidade, R(t), fixa-se agora no 1,07, tanto a nível nacional como continental — trata-se de um ligeiro aumento face ao valor de 1,06 anteriormente registado na segunda-feira.

Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes é agora de 57,8 casos a nível nacional e 54,4 no continente. À semelhança do que aconteceu com o R(t), também este valor aumentou relativamente à actualização de segunda-feira, que dava conta de uma incidência de 55,6 casos a nível nacional e 52,5 casos no continente.

Lisboa e Vale do Tejo com 47% dos novos casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo é pelo décimo dia consecutivo a que acumula mais novos casos, totalizando 1868 infecções desde então. Esta quarta-feira foram contabilizadas mais 280 infecções — o que representa 47% dos novos casos em Portugal.

Seguem-se o Norte com 185 infecções, o Centro com 64, o Alentejo com 13, e o Algarve com 18. A Madeira soma mais oito casos e na Região Autónoma dos Açores foram detectadas 26 infecções.

Segundo o relatório da DGS, já morreram de covid-19 8940 homens e 8082 mulheres, sendo que 11.185 tinham idades acima dos 80 anos, o que corresponde a cerca de 65,7% do total.