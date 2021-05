Empresas de Lisboa recusaram programa de testes gratuitos à covid-19

O programa “Lisboa Protege” tem sido desperdiçado por empresas e comerciantes do concelho, onde a situação epidemiológica tem vindo a agravar-se. Este programa foi criado pela autarquia de Fernando Medina há 30 dias e paga dois testes anti-covid por mês a cada funcionário das empresas (mesmo que tenham residência fora do concelho de Lisboa) que viram a sua facturação cair mais de 25% por causa da pandemia. Ao fim deste tempo, apenas 29 vouchers foram emitidos, apurou o PÚBLICO, sendo que apenas um destes foi utilizado. Trata-se de um universo de 5100 empresas que abrange perto de 6000 trabalhadores. Mais de metade destas empresas são restaurantes, as restantes são comércio.