Bullying: rapaz atropelado ao tentar fugir de colegas no Seixal

O episódio ficou gravado em vídeo, que circula nas redes sociais. A vítima sofreu “ferimentos ligeiros” e os intervenientes já foram identificados pela PSP. Nos últimos anos, a polícia notou uma diminuição do “número de ocorrências por agressão” associadas ao bullying, mas um aumento “do número de ocorrências por injúria e ameaça”.

Um rapaz foi atropelado no Seixal, perto da escola Dr. Augusto Louro, enquanto tentava fugir das agressões perpetradas por um grupo de outros colegas. O episódio, que ficou gravado em vídeo, está a circular nas redes sociais desde o início desta semana, mas a “ocorrência aconteceu na semana passada”, informa Hugo Guinote, coordenador do Policiamento de Proximidade da PSP, ao PÚBLICO.

As imagens mostram um jovem a ser perseguido e agredido por um grupo de jovens. Ao tentar esquivar-se, atravessa a estrada nacional 10-2 por duas vezes, tendo sido atropelado da segunda vez.

“A situação chega ao nosso conhecimento pelo atropelamento”, afirma Hugo Guinote. Só depois é que a PSP conseguiu perceber o que deu origem ao atropelamento e, com base em testemunhos e nas imagens visionadas, obtiveram a identificação dos intervenientes. “Essas identificações seguiram para o Ministério Público, que eventualmente há-de remeter para o Tribunal de Família e Menores” e “que há-de chegar à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens local”, afirma o coordenador.

Do atropelamento, que ficou gravado em vídeo, não resultaram ferimentos graves. “Os ferimentos que o rapaz sofreu foram ferimentos ligeiros, de acordo com a informação que temos”, indica a mesma fonte.

Numa nota mais positiva, Hugo Guinote nota que, “durante as imagens, há pelo menos uma jovem que refere que deviam parar, que reconhece que o que estavam a fazer era bullying”. Esta auto-regulação, dentro do grupo, é um dos objectivos da PSP. Uma vez que é “impossível ter um polícia em todas as escolas e muito menos um polícia por aluno”, o papel da polícia é o de “alertar os jovens” para a necessidade de adoptarem comportamentos que não invadam “o respeito pelos direitos dos outros”.

A PSP, através do programa Escola Segura, tem promovido várias campanhas de sensibilização para o bullying: no ano lectivo anterior (2019/2020) foram promovidas “quase 3300 acções especificamente sobre o bullying e cyberbullying”.

É difícil ter números que mostrem a realidade do bullying em Portugal porque “não é um crime”, mas um “conjunto de crimes” – que vão da injúria ao furto. E “não basta o cometimento destes crimes, porque têm de existir três factores: serem continuados no tempo, haver uma desigualdade de forças e produção de dano significativo”, explica.

Contudo, o coordenador do Policiamento de Proximidade da PSP salienta que “de há vários anos a esta parte tem diminuído número de ocorrências por agressão e aumentou o número de ocorrências por injúria e ameaça. Isso significa, para nós, que os conflitos estão a ser denunciados numa fase precoce, na fase da agressão verbal, o que, sendo um erro, não deixa de ser um erro com consequências menos gravosas para a vida do que uma agressão física”.

Também não há números sobre o cyberbullying, que poderá ter aumentado no último ano devido à pandemia. Hugo Guinote afirma que a PSP não consegue monitorizar estes comportamentos, mas que “ao longo do último ano, aumentou o número de denúncias de crimes cometidos no espaço digital”.