Auto-agendamento online para maiores de 50 anos abre quinta-feira

Gouveia e Melo garante que o aceleramento do processo de vacinação ocorrerá ao mesmo ritmo em todo o país

Henrique Gouveia e Melo disse, em entrevista à TVI24 na noite desta quarta-feira, que as pessoas com 50 ou mais anos já estão a ser vacinadas através do agendamento local, ou seja, contactadas pelas autoridades de saúde. O responsável da task-force avançou ainda que o auto-agendamento online para aquela faixa etária deverá abrir na tarde desta quinta-feira.

O vice-almirante garantiu que a vacinação será acelerada em todo o país, uma vez que há mais doses que irão chegar a Portugal. Na terça-feira, António Lacerda Sales, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, tinha dito que a vacinação seria acelerada na região de Lisboa. Pouco depois, o coordenador da task-force garantiu que o ritmo será igual para todo o país. ​ Gouveia e Melo disse ainda que se está a chegar a um ponto em que o país tem disponíveis cerca de 100 mil vacinas para administrar por dia. De momento, Portugal está a administrar, em média, 80 mil vacinas por dia.

Quanto às diferenças regionais na vacinação, Gouveia e Melo justificou que se devem principalmente às assimetrias etárias. Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Norte são as regiões que estavam mais atrasadas nesse processo, disse. Até ao momento, a vacinação estava a decorrer “por faixas etárias” para cobrir a dos 60 anos, cada região tem uma estrutura diferente.

Imunidade de grupo é um “passo importante do processo”, mas “não é o fim"

Sobre a imunidade de grupo, o responsável disse ser um “passo importante do processo”, mas “não é o fim”. “Não sei se depois disso não teremos de manter um ritmo elevado para conseguir atingir outros objectivos”, referiu Henrique Gouveia e Melo.

O vice-almirante mostrou-se, contudo, confiante de que a imunidade de grupo será atingida na altura prevista, em Agosto, se tudo correr bem com a entrega das vacinas nos prazos acordados com as farmacêuticas

"Podemos ter que ceder vacinas a outros países”, diz Gouveia e Melo

Questionado sobre as revisões ao processo de vacinação que têm sido introduzidas, Henrique Gouveia e Melo garantiu que “não corremos o risco” de “estragar vacinas e deitar fora”, acrescentando ainda que “podemos ter que ceder vacinas a outros países”, por exemplo no âmbito do programa COVAX ou aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), enunciou.

“Haverá outros povos, outras populações que podem beneficiar dessas vacinas”, sustentou. “Corremos o risco é de que essas vacinas não contribuam para o plano nacional” devido à limitação de idade de aplicação de determinado grupo etário. “Uma vez vacinada essa faixa etária, todas as vacinas que chegarem após esse período já não são úteis para essa faixa etária”, sublinhou o coordenador da task-force.