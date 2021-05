Rio diz que o PSD não é de direita e acusa PS de não querer reformas

À saída da reunião do Conselho de Estado desta quarta-feira, Francisco Pinto Balsemão avisou Rui Rio: “Não se esqueça, nós éramos do centro-esquerda”. Esse era o recado que o fundador do PSD queria que o actual líder social-democrata transmitisse horas depois na III convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), considerada o “congresso das direitas.”