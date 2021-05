Líder da NATO ouviu Conselho de Estado pedir “maior coesão e cooperação dos Estados”

O Conselho de Estado em que participou, esta quarta-feira, o secretário-geral da NATO, serviu como aperitivo doce para a reunião de quinta-feira entre os ministros da Defesa da União Europeia e a cúpula da Aliança Atlântica. Jens Stoltenberg ouviu os conselheiros do Presidente da República Portuguesa destacar a necessidade de “maior coesão interna e cooperação entre os Estados-membros” para enfrentar os “novos desafios”, numa sintonia que se adivinha maior do que a que existirá no seio da União Europeia.

Entre estes novos desafios está a crise do avião europeu desviado pela Bielorrúsia para prender um jornalista da oposição ao regime, um acto de “pirataria” de Estado, como lhe chamou Jens Stoltenberg e também o ministro dos Negócios Estrangeiros português, mas esse é apenas o mais recente problema que a Europa e a NATO estão a enfrentar. Deles, porém, não fala expressamente o curto comunicado saído da reunião do Conselho de Estado dedicado ao tema “NATO, situação e perspectivas”.

No início da reunião, Jens Stoltenberg fez uma exposição introdutória ao novo conceito estratégico da NATO, que será discutido na cimeira de líderes da NATO, a primeira a contar com a participação do novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que terá lugar a 14 de Junho em Bruxelas. Dele se espera um endurecimento das posições em relação à Rússia e à Bielorrúsia, mas também uma maior aposta da Aliança no Atlântico Sul, depois de um desinvestimento nesta região durante a Presidência Trump. E sobretudo uma nova era nas relações entre os EUA e a NATO, ameaçadas durante a anterior administração norte-americana.

Ouvidas as linhas mestras da nova estratégia da organização, os conselheiros de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa sublinharam, nas suas intervenções, “a importância da Aliança Atlântica como instituição político-militar promotora da paz, da segurança e do reforço das relações transatlânticas, fundada nos valores da liberdade, dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito, bem como a capacidade de se adaptar e de enfrentar os novos desafios que exigem uma “maior coesão interna e cooperação entre os Estados-membros”, segundo o comunicado.

Esta foi a segunda reunião do Conselho de Estado no segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, iniciado em 9 de Março deste ano. A anterior reunião realizou-se em 19 de Março e foi dedicada à revisão da Lei de Defesa Nacional e da Lei Orgânica das Forças Armadas, tendo como convidado o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. A próxima será em Setembro, dedicada a um tema nacional, e para Novembro está a ser preparada a última do ano, com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, tendo já em vista a execução dos planos de recuperação pós-pandemia.