Inês de Sousa Real: “Espero que daqui a dez anos o PAN tenha oportunidade de ser Governo”

Responde por Inês, mas o primeiro nome é Paula. Foi provedora do animal em Lisboa, mas o último emprego que teve, antes de entrar no Parlamento em 2019, foi como chefe da Divisão de Execuções Fiscais e Contra-ordenações, na Câmara Municipal de Sintra. A primeira mulher líder da bancada do PAN, jurista de formação, estreou-se na Assembleia da República em 2019 e no dia em que faz 41 anos, a 6 de Junho de 2021, tornar-se-á formalmente a primeira mulher porta-voz do partido, sucedendo a André Silva, o homem que pôs o PAN no mapa eleitoral português. Em entrevista ao PÚBLICO, Paula Inês Alves de Sousa Real não esconde que tem ambições para o PAN, que cumpre agora a sua primeira década de existência: “Espero que daqui a dez anos o PAN tenha oportunidade de ser Governo.”