O Governo decide, mas Marcelo também dita o sentido da gestão da pandemia

Na sexta-feira há uma nova reunião no Infarmed para analisar a evolução da pandemia e para debater as regras a aplicar no futuro para conter a covid-19.

Não foi a primeira vez que o fez e, provavelmente, não será a última. Na terça-feira, à hora em que António Lacerda Sales falava à comunicação social sobre os planos para Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa surgia, em directo, nas televisões, a afastar um novo estado de emergência e a pedir medidas com base em vários indicadores. Pistas para o que aí vem.

“Com a vacinação que já existe e com a que virá mais acelerada, o número de casos por si só não chega para avaliar a situação. É necessário avaliar o número de internamentos, de cuidados intensivos e o número de mortes”, disse o Presidente da República, três dias antes de uma nova reunião do Infarmed se dedicar a analisar a evolução da pandemia e a debater o estudo solicitado pelo Governo aos professores Raquel Duarte e Óscar Felgueiras sobre regras a aplicar no futuro para conter a covid-19.

Com as suas declarações, Marcelo lançou, como já havia feito antes, os indicadores que devem ser tidos em conta para tomar uma decisão, preparando os portugueses para o caminho que deverá ser seguido pelo Governo: não basta olhar para a transmissibilidade e para a incidência; é preciso criar uma nova grelha de avaliação; e não há razões para avançar com um novo estado de emergência.

“O que se deve pesar é o que está em causa no sacrifício da vida, quantos mortos há e a previsão de mortos, e o stress sobre o Serviço Nacional de Saúde: quantos cuidados intensivos e quantos internados. Porque temos hoje um dado diferente do que o que se passava há um ano: há um ano não havia vacina nem vacinação”, disse o Chefe de Estado, lembrando que há já “cinco milhões de tomas de vacina”.

Também no início de Fevereiro, Marcelo fez questão de deixar os critérios para o desconfinamento. “Temos, até à Páscoa, de descer os infectados para menos de dois mil, para que os internamentos e os cuidados intensivos desçam dos mais de cinco mil e mais de 800 agora para perto de um quarto desses valores e descer também a propagação do vírus para números europeus”, disse, em declarações ao país, indicando ainda que o estado de emergência se manteria “Março fora”.

O Presidente da República tem deixado as decisões sempre nas mãos do Governo, mas não se inibe de dar orientações, normalmente antes de o executivo anunciar as suas próprias decisões – o que não significa que haja divergências. Foi, aliás, assim que tudo começou, em Março de 2020, quando Marcelo levou Costa a avançar para o primeiro estado de emergência, numa altura em que o primeiro-ministro achava que ainda não havia essa necessidade

Também o fim das reuniões do Infarmed, em Julho, foi proposto e anunciado pelo Presidente, que em Dezembro deixou avisos no sentido de o país se “conter fortemente” nas celebrações de Ano Novo, como veio depois a acontecer (por oposição à abertura do Natal).

Outro caso em que Marcelo se antecipou a uma decisão do executivo foi em Janeiro, quando pressionou no sentido do encerramento das escolas. Fê-lo numa acção de campanha, ao afirmar que a decisão devia ser ponderada nas próximas horas. E foi.

Desta vez, a novidade foi outra. Marcelo falou em directo ao mesmo tempo que António Lacerda Sales anunciava, nas televisões, medidas para conter a evolução da pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo (houve até alguns directos que foram desviados de um protagonista para o outro).