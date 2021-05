Desvio de avião “ultrapassou todas as linhas vermelhas”, defende António Costa

O primeiro-ministro esteve reunido com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que participará - enquanto convidado - no Conselho de Estado desta tarde.

António Costa juntou-se a outras vozes críticas do executivo bielorusso e declarou esta quarta-feira que o regime do Presidente Aleksandr Lukashenko “ultrapassou todas as linhas vermelhas" ao desviar um avião civil para deter o jornalista Roman Protasevich, crítico do regime, e Sofia Sapega, de nacionalidade russa, que o acompanhava. "Claramente, acho que quem ultrapassou todas as linhas vermelhas possíveis e imagináveis foi a Bielorrússia e o Presidente Lukashenko”, vaticinou o primeiro-ministro, em coro com outras vozes europeias.

Para António Costa, “é preciso sentir-se muito ameaçado pelas forças democráticas internas para desencadear um acto absolutamente inimaginável ao permitir-se proceder a um desvio de um avião civil, que se desloca entre duas capitais europeias, duas capitais da NATO, com o exclusivo objectivo de deter um jornalista e a sua companheira”. “É preciso estar muito frágil internamente para chegar a este ponto de intervenção”, afirmou o primeiro-ministro. “Além da violação clara dos princípios democráticos, é inaceitável do ponto de vista da lei internacional”, acrescentou.

​As declarações de António Costa sucederam a reunião com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que no domingo já tinha condenado o “incidente sério e perigoso que requer investigação internacional” e exigido que a Bielorrússia garantisse “o retorno seguro da tripulação e de todos os passageiros”.

O encontro entre o primeiro-ministro e o secretário-geral da NATO aconteceu antes de uma reunião do Conselho de Estado, convocada por Marcelo Rebelo de Sousa, na qual Jens Stoltenberg estará presente, como convidado, para discutir o tema “NATO, situação e perspectivas”. O Conselho de Estado, órgão político de consulta do Presidente da República, reúne-se esta tarde, em Cascais.

Em declarações aos jornalistas, António Costa defendeu ainda que haverá “um novo impulso nas relações transatlânticas” depois da cimeira da NATO, agendada para dia 14 de Junho. O primeiro-ministro declarou que a NATO “desenvolve uma reflexão importante sobre o seu projecto 2020-2030” no qual, de acordo com o primeiro-ministro, Portugal se revê.

Costa aproveitou a ocasião para elogiar a “cooperação” e “velha tradição de Portugal” com a NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) que co-fundou em 1949.

A anterior reunião do Conselho de Estado realizou-se em 19 de Março e foi dedicada à revisão da Lei de Defesa Nacional e da Lei Orgânica das Forças Armadas, tendo como convidado o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho. Marcelo Rebelo de Sousa aumentou a frequência das reuniões do Conselho de Estado, convocando-as aproximadamente de três em três meses, e inovou ao convidar personalidades estrangeiras e portuguesas para as reuniões deste órgão. Nos cinco anos do seu primeiro mandato, houve 18 reuniões do Conselho de Estado, a última das quais em 15 de Dezembro do ano passado, por videoconferência, com a participação do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, como convidado, tendo na agenda a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia deste primeiro semestre de 2021. De acordo com a Constituição, o Conselho de Estado é composto por cinco cidadãos designados pelo Presidente da República pelo período correspondente à duração do seu mandato, e também por cinco eleitos pela Assembleia da República pelo período correspondente ao da legislatura, além dos membros por inerência. Lusa

Stoltenberg irá também participar na reunião de ministros de Defesa da União Europeia, agendada para quinta-feira, e inaugurar uma instalação de Academia de Cibersegurança em Oeiras.