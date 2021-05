Conselho Nacional do CDS-PP reúne-se na terça-feira para aprovar contas e coligações

O CDS-PP vai reunir o seu Conselho Nacional, órgão máximo entre congressos, na terça-feira, 1 de Junho, para discussão e votação das contas do partido relativas a 2020 e de acordos de coligação para as eleições autárquicas. De acordo com a convocatória divulgada no site do partido, a reunião está marcada para terça-feira, com início previsto para as 18h30, e decorrerá por videoconferência.

A ordem de trabalhos desta reunião ordinária tem três pontos: “aprovação de atas de anteriores conselhos nacionais”, “apresentação, discussão e votação das contas anuais do partido referentes ao ano de 2020” e “apresentação, discussão e votação de acordos de coligação” para as eleições autárquicas.

A última vez que o Conselho Nacional do CDS-PP esteve reunido foi no dia 20 de Março, tendo sido aprovados o regulamento autárquico e o regulamento financeiro para eleições.

Nessa reunião, que também decorreu por videoconferência devido à pandemia de covid-19 e durou mais de nove horas, foram também discutidas e votadas as moções sectoriais apresentadas no último congresso do partido, que decorreu em Janeiro do ano passado. De acordo com a lei, as eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para o período entre 22 de Setembro e 14 de Outubro.

PSD também reúne na próxima semana

Também o Conselho Nacional do PSD vai reunir-se a 4 de Junho, pelas 21h, no Teatro Municipal da Guarda, quase oito meses depois do seu último encontro. Na ordem de trabalhos está a ratificação das contas do PSD relativas ao ano de 2020, às eleições regionais dos Açores e às eleições autárquicas intercalares em duas freguesias, bem como a aprovação do orçamento do partido para este ano e sua repartição pelas várias instâncias do partido.

O encontro terminará com o habitual ponto de análise da situação política e está ainda prevista a votação de alterações ao regulamento de admissão e transferência de militantes.

Os encontros dos dois partidos acontecem após a III Convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL).