A arte de Los Pepes pinta os novos campos da Ameixoeira

Em Lisboa, na Ameixoeira, junto à piscina municipal de Santa Clara, as cores mais vivas, vibrantes e divertidas do chão, as linhas de jogo mais arredondadas e as tabelas coloridas ocupam, agora, os dois novos campos de basquetebol.

A intervenção artística a cargo de Los Pepes, pensada e projectada para incentivar crianças e jovens a praticar a modalidade, nasceu da colaboração da startup e plataforma Hoopers com a Galeria de Arte Urbana (GAU) e com a Junta de Freguesia de Santa Clara.

Foto Hoopers/Miguel Fernandes

O espaço foi o mais adequado para o lançamento do primeiro projecto exclusivo da Hoopers, dirigido aos mais novos. “O futuro da nossa comunidade”, sublinha André Costa, co-fundador da Hoopers. Todos os detalhes foram pensados “para que as crianças, os little Hoopers, se pudessem divertir a jogar basquetebol”, ao mesmo tempo que podem vir a apaixonar-se pela modalidade, a brincar com amigos e familiares.

​Apesar da ideia abstracta de como gostariam de pintar o campo, desde as cores, as formas e os padrões, a realização da intervenção artística nos campos da Ameixoeira aconteceu graças à Hoopers, GAU e “aos seus aprofundados conhecimentos sobre basket e apoio incondicional”, conta Francisco e Maggie, a dupla Los Pepes. Ao todo, o campo demorou uma semana a ser construído de raiz. “Foi uma oportunidade única”, revelam os artistas ao P3.

A Hoopers nasceu em 2019 para dar resposta à necessidade de mapear campos de basquetebol de rua e lançar novos produtos e experiências para a comunidade de adeptos da modalidade. Actualmente, é uma startup dedicada à criação de conteúdos, ao lançamento de novos produtos para os fãs da modalidade e à revitalização de campos de basquetebol de rua, combinando arte urbana com música.

Texto editado por Ana Maria Henriques