Pirataria moderna

Há uma nova forma de pirataria que o mundo moderno vai ter de enfrentar com firmeza e cautelosa diplomacia. Já não se trata do flibusteiro com pano na cabeça e espadachim na cintura que no mar das Antilhas atacava os barcos dos impérios coloniais, nem tão pouco dos esqueléticos assaltantes com Kalachnikov em punho que tomavam de assalto os petroleiros no corno de África ou golfo da Guiné. Também não se trata dos tresloucados guerrilheiros que em nome duma pretensa liberdade desviam aviões, sem piedade dos cidadãos passageiros alheios à sua luta.

Agora, para nosso espanto, são os próprios Estados cujos chefes, ditadores demenciados que se perpetuam no poder contra tudo e todos, violam o direito internacional para deitar a mão a cidadãos que por via democrática e meios pacíficos reclamam o mais elementar direito que é a liberdade de expressão.

O desvio do avião da Ryanair, por ordem do ditador bielorrusso Lukashenko, quando voava entre a Grécia e Lituânia constitui um episódio gravíssimo que os países europeus vão ter que enfrentar, reagindo como Estados de direito defensores da boa convivência e entreajuda, mas inflexíveis no respeito pelos sagrados princípios e valores democráticos. Aguardemos confiados que desta feita a Europa em que estamos e acreditamos vai finalmente mostrar o seu espírito, coesão e poder.

José Manuel L. Pavão, Porto

Pirataria aérea governamental

A detenção do jornalista e activista Roman Protasevich após sequestro do avião em que viajava de Atenas para Vilnius, na Lituânia, abre uma sinistra página no modus operandi do Governo bielorrusso. Os protestos dos Estados Unidos da América mostram a hipocrisia da pátria do tio Sam. Quantos atropelos aos direitos humanos, quantas torturas e mortes foram patrocinados por executivos norte-americanos? A União Europeia só pode accionar mecanismos de congelamento de bens e investimentos bielorrussos. O desrespeito de espaço aéreo sob jurisdição internacional faz da pirataria aérea ordenada por um Estado uma nova forma de perseguição política.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Uma agradável surpresa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem sido uma agradável surpresa. Durante a resposta à crise pandémica, tem conseguido com que todos os Estados-membros se preocupem em aumentar os apoios às empresas e às pessoas que mais precisam e mais estão a ser afectadas. Na distribuição das vacinas, um importante sinal foi o início em simultâneo entre todos os Estados-membros, mostrando assim que não há uns a serem mais do que outros.

Conseguiu, juntamente com a presidência portuguesa, o acordo social assinado no Porto, um importante instrumento para futuros orçamentos da União, colocando uma nova tónica na discussão. Agora, com a questão do voo desviado e este terrorismo de Estado, conseguiu fazer com que alguns dos principais líderes europeus passassem do Twitter para viva voz fortes recados. É isto que eu espero da Europa. Uma forte diplomacia e uma solidariedade entre todos os Estados-membros.

Pedro Perdigão, Lousada

Os rankings de uma clivagem

As bruscas decisões de base ideológica de apagamento das escolas privadas, e tal como já tinha sucedido com os rankings dos hospitais, trouxeram ao de cima, senão uma realidade, pelo menos uma tendência. É que os pais tudo farão para colocar os seus filhos nas escolas que lhes dão mais garantias de um melhor futuro. E, para tal, todos os sacrifícios serão feitos. Meritoriamente, muitas escolas públicas, graças aos esforços não compensados dos professores, conseguiram ingressar num caminho de melhoria geral dos alunos, tentando fugir ao nivelamento por baixo tão desejado pelo ministério.

Nos últimos rankings publicados pelo PÚBLICO, é perceptível uma estranha clivagem entre o Norte e o Sul do país. O país está dividido ao meio, e sabe-se lá porquê. Considerando as 5 melhores escolas, verifica-se que 80% estão no Norte e 20% no Sul. Quanto às 5 melhores escolas públicas, 100% estão no Norte, e as escolas que melhor superaram o valor esperado face ao contexto, 100% são no Norte. Os 5 agrupamentos com melhores resultados nos novos indicadores, 100% são no Norte, e as melhores escolas profissionais, 80% são no Norte. Como a avaliação foi igual para todos, tem de haver uma explicação, ou então existe um erro na avaliação. Quem explica?

António Matos, Viana do Castelo