Justiça italiana acusa três responsáveis por queda de teleférico que matou 14 pessoas

Três pessoas foram detidas na madrugada desta quarta-feira no âmbito da investigação sobre a queda do teleférico na região de Piemonte, que causou 14 mortos. Alegadamente, teriam conhecimento que um dos travões de emergência tinha sido desactivado durante reparações anteriores.

Após várias horas de interrogatório foram ordenadas as detenções de Luigi Nerini, 56 anos, proprietário da empresa “Ferrovie del Mottarone” que gere o teleférico, assim como do director e chefe de operações, acusados de “homicídio múltiplo com dolo, desastre por negligência e eliminação de ferramentas”, noticiam meios de comunicação italianos esta quarta-feira.

A procuradora da cidade de Verbania, Olimpia Bossi, que conduz as investigações, disse à saída do quartel onde se realizaram os interrogatórios que os “três detidos tinham conhecimento das falhas nos travões de segurança durante várias semanas”.

Desde as primeiras inspecções que o sistema de travagem parecia alterado, porque tinha sido mudada uma peça de um dos travões de emergência, o que provocava o bloqueio contínuo do teleférico, um meio de transporte de pessoas que funciona por cabos.

Por isso, no domingo passado, quando o cabo de aço da cabina acidentada se rompeu, o sistema de travagem não funcionou.

Bossi explicou que a forquilha que mantém a distância entre as placas de travagem e que deve bloquear o cabo de suporte - em caso de rotura - não tinha sido retirada para “evitar interrupções e bloqueios no teleférico”.

“O sistema apresentava anomalias e precisava de uma intervenção mais profunda, o que obrigava a uma paragem prolongada da actividade do teleférico. Por isso decidiram não fazer a reparação”, disse ainda a procuradora.

Marco Gabusi, conselheiro para o sector dos transportes da região de Piemonte, norte de Itália, explica que existem dois sistemas de travagem em caso de ruptura do cabo e que nenhum funcionou.

A cabina onde seguiam os passageiros e que estava a uma distância de cinco metros da estação de chegada acabou por deslizar, a uma velocidade de 100 quilómetros por hora, e depois foi projectada 54 metros indo embater contra o solo.

O único sobrevivente do acidente é uma criança de cinco anos que perdeu os pais, um irmão e dois bisavôs.

A criança continua hospitalizada em estado considerado crítico.