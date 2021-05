Covid-19: França vai impor quarentena para quem viajar a partir do Reino Unido

O Governo francês vai impor uma quarentena obrigatória a quem viajar para o país a partir do Reino Unido devido à propagação da variante inicialmente detectada na Índia no outro lado do Canal da Mancha.

O anúncio foi feito esta quarta-feira por Gabriel Attal, porta-voz do Governo, à saída do Conselho de Ministros. Os pormenores sobre a duração desta quarentena e a sua imposição vão ser dadas pelas autoridades sanitárias até ao final do dia.

O Reino Unido junta-se assim a uma lista de dez países cujos viajantes são obrigados a fazer quarentena à chegada a França. Os países que já estão nesta lista são: Argentina, Bahrein, Brasil, Chile, Costa Rica, África do Sul, Nepal, Sri Lanka, Índia e Turquia.

Estas restrições prendem-se com a circulação e origem de diferentes variantes de covid-19 nesses países.

No sábado, o Governo alemão voltou a proibir a entrada na Alemanha de viajantes provenientes do Reino Unido, depois de declarar o território britânico como zona de mutação de variantes da covid-19.

O regresso do Reino Unido à lista alemã deve-se igualmente à propagação da variante dos vírus SARS-CoV-2 detectada na Índia e que se encontra em transmissão comunitária activa em solo britânico, sendo considerada pelos virologistas como particularmente agressiva.

A variante B 1.617.2 é apontada como uma das causas do aumento exponencial de infecções na Índia no último mês.

Segundo os regulamentos alemães, há uma proibição geral de viajar para a Alemanha a partir de áreas de mutação de variantes, embora haja algumas excepções. Por exemplo, os cidadãos alemães no Reino Unido podem regressar, mas, ao contrário das áreas consideradas de risco, não poderão encurtar o isolamento profiláctico de duas semanas através de um teste negativo.