Nesta fábrica abandonada há um passado celebrado, outro esquecido e um futuro por concretizar

Já há muito tempo que a sirene de início de turno não se ouvia naquele pavilhão. Anunciara, durante mais de um século, a hora de saída e a hora de entrada. Quinze anos após ter sido silenciada pelo encerramento da Fábrica Sampaio Ferreira, em Riba de Ave, Famalicão, o seu barulho estridente voltou a encher um dos espaços do complexo fabril. Os responsáveis são os membros do Teatro Didascália, que ocuparão o pavilhão com o primeiro acto do espectáculo Paisagem Efémera – Industrial e Urbana, a apresentar nas próximas quinta e sexta-feira, às 19h, e sábado, às 11h. A lotação é limitada a 53 lugares.