No PÚBLICO do próximo domingo, a Ímpar em formato de revista

Passou-se mais de um ano e parece que não saímos sequer do lugar. Isto no sentido metafórico, porque no literal não é mera questão de percepção: continuamos mais ou menos limitados às mesmas quatro paredes entre as quais nos confinámos em Março de 2020. As perspectivas são mais animadoras, contudo.

Hoje há vacinas, há mais conhecimento baseado em ciência sobre o vírus SARS-CoV-2 e há aquilo que se assemelha a uma luz no fundo do túnel. Assim o processo de imunização corra como previsto e não surjam novos focos de perigo, e haverá uma festa ao dobrar da esquina.

Pensemos, portanto, naquilo que até há poucas semanas foi mera fantasia. Seja voltar a receber amigos em casa, retomar actividades ao ar livre ou redescobrir o gosto de coisas aparentemente insignificantes como fazer um piquenique ou ler um livro num qualquer jardim público.

Todos estes pequenos prazeres marcam presença na edição de Verão da revista Ímpar, um especial de 84 páginas distribuído gratuitamente com a edição de 30 de Maio do PÚBLICO. Por estas páginas passam jovens actores portugueses que estão a marcar pontos nas plataformas de streaming, dicas preciosas para fazer do leitor um mestre a grelhar peixe (com vinhos para não destoar), uma conversa com Matt Preston sobre a comida enquanto prazer social, crónicas de Carmen Garcia, Inês Meneses, Madalena Sá Fernandes e Clementina Almeida, hotéis para repor energias longe das multidões. E muitos outros prazeres sem par.