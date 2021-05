Marcas de moda portuguesas apostam na sustentabilidade

Desde fatos de banho produzidos com materiais feitos a partir de plásticos até malas vitalícias e arranjos de peças de outras marcas, as lojas nacionais parecem acompanhar a tendência.

A preocupação ambiental recebe cada vez mais atenção no âmbito do consumo. De acordo com um estudo realizado pela NielsenIQ, nove em cada dez portugueses preferem produtos, empresas e marcas sustentáveis. Talvez por isso, só este mês, há duas marcas de moda nacionais a empreender novas iniciativas para os seus projectos, que visam combater os actuais problemas ambientais.

A Oiôba, marca portuense dedicada à roupa de praia e desportiva, acaba de lançar a Liberta, uma nova colecção de fatos de banho e biquínis produzidos com materiais feitos a partir de resíduos de plásticos recolhidos dos oceanos, com o objectivo de alertar para o problema crescente da poluição ambiental. O processo de colheita e consequente fabrico dos tecidos está a cargo da Seaqual Initiave, uma comunidade de organizações, companhias e indivíduos que trabalha colaborativamente na limpeza dos oceanos e posterior reciclagem do plástico marinho.

“No futuro”, conta Pedro Sousa, co-fundador da marca, ao PÚBLICO, “queremos que todos os nossos produtos sejam sustentáveis”. Pedro Sousa criou a Oiôba com Rui Ronchoa e o conceito da marca foi idealizado numa viagem que os dois fizeram pelo Brasil.

Foto

A nova colecção engloba também vestidos, calções de banho, t-shirts e mochilas, produtos que, esclarece o co-fundador, esperam vir a produzir a partir de materiais reciclados. Todas as séries que a marca lança são limitadas pelo que a colecção estará disponível exclusivamente até todos os artigos confeccionados serem vendidos. Nela participaram várias criativas portuguesas e latino-americanas, que colaboraram na criação dos padrões das peças, entre as quais Ana Types, Elleonor e Mafalda Nunes. Até dia 15 de Junho, todos os artigos da colecção estão em promoção no site da empresa.

Também no Norte, a marca bracarense de luxo Ownever, fundada em Março deste ano e dedicada ao fabrico de malas intemporais com manutenção vitalícia, acaba de adicionar um novo serviço à sua oferta: a reparação de artigos de outras marcas. De agora em diante, ao abrigo da filosofia slow fashion (à letra, moda lenta, uma alternativa sustentável à produção em massa), a empresa portuguesa dedicada à marroquinaria “passa a receber qualquer peça desta categoria, independentemente da marca e do modelo, para lhe dar uma nova vida”, lê-se em comunicado.

Foto

O orçamento do conserto variará de acordo com o trabalho necessário bem como as expectativas dos clientes. Entre as várias opções, a Ownever oferece restauro de cor, arranjo de cantos estragados, mudança de alças, inserção de pegas, remoção de bolor e manchas e pintura. “Apesar de parecer contraproducente repararmos malas de outras marcas, ao reparar outra peça sentimos que estamos a contribuir para um mundo mais sustentável”, explica a sua fundadora, Eliana Barros. A marcação da renovação poderá ser realizada através do site da empresa.

Texto editado por Carla B. Ribeiro