Sábado é dia de Fugas Especial Vinhos

O encontro tornou-se já um hábito. Com o Verão ao virar da esquina, a Fugas dedica toda uma edição ao assunto do vinho, para que os dias quentes venham sempre com companhia à altura no copo – tradição que se repete em vésperas de Inverno, em jeito de preparação para o tempo frio. A primeira edição de 2021 sai no próximo sábado, 29 de Maio.

No elenco de temas, não faltam piscadelas de olho à estação – à cabeça, um lote de vinhos frescos e desafiantes para o Verão, onde nem tudo são brancos. Estão lá também os Vinhos Verdes, estes com um carácter diferente e uma pergunta no ar: o que ganham com a madeira e com o tempo?

A propósito das grandes tendências dos últimos tempos – vindima precoce de brancos, menor extracção, vinhos naturais, uso de barro –, outra pergunta se levanta em jeito de provocação: são modas passageiras ou continuam relevantes? O crítico Pedro Garcia procura respostas.

Entre os protagonistas desta Fugas especial estão o enólogo Paulo Nunes, da Quinta da Passarella (Dão), Sandra Tavares da Silva e Jorge Serôdio Borges, que vêem a sua Wine and Soul (Douro) completar 20 anos, e Jorge Rosas, CEO da Ramos Pinto. Pelo copo, passam ainda a transformação da região de Lisboa, o encontro que junta os enólogos da Península de Setúbal à mesa, os vinhos chumbados pelas comissões vitivinícolas regionais.

O especial de vinhos de Verão da Fugas está nas bancas com o PÚBLICO de sábado, 29 de Maio. Para consumo imediato, estará também disponível site da Fugas.