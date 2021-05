Bailado regressa a Seteais num fim-de-semana cheio de actividades

Esta notícia podia começar com um “era uma vez” como se proporciona nas histórias de encantar em que há palácios, príncipes, princesas e acontecimentos de há muito, muito tempo. Assim sendo, era uma vez, há muitos, muitos anos, no final do século passado, havia noites de bailado no relvado do Palácio de Seteais. Aconteceram de 1984 a 2001. Vinte anos depois, essas noites estão de regresso, numa parceria entre o Tivoli Palácio de Seteais e a Câmara Municipal de Sintra. Um fim-de-semana que será uma experiência para, quem sabe, replicar nos próximos anos.

Então, as noites de bailado — cuja direcção estava a cargo do bailarino e coreógrafo Armando Jorge (n. 1938, Lisboa) — traziam inúmeras companhias de ballet clássico a Sintra. Desta vez, sábado e domingo, às 19h, o público poderá assistir a peças interpretadas por solistas do American Ballet Theatre, Ballet de Zurique, Ballet Nacional da Noruega e Ballet Nacional da Hungria, numa curadoria de Solange Melo e Fernando Duarte.

Foto Nihal Demirci/Unsplash

Quem quiser assistir apenas a um dos espectáculos poderá comprar bilhetes, que estão à venda online (10€). Contudo, o grupo Tivoli decidiu aproveitar a ocasião para lançar o programa Seteais em Sintra, ou seja, um fim-de-semana especial que além de uma noite de dança inclui um jantar pensado pelo chef Joachim Koerper, que este ano festeja meio século de carreira.

Assim, a proposta é para que os clientes cheguem na tarde de sexta-feira, dia 25, e façam uma visita ao palácio tendo como guia o autor do livro Seteais em Sintra, o historiador Rodrigo Sobral Cunha. Para sábado, estão organizadas duas visitas e caberá aos clientes escolherem a que querem fazer: uma ida à misteriosa Quinta da Regaleira, a poucos metros de distância; ou, descer até ao centro e visitar o Palácio Nacional de Sintra, também conhecido por Palácio da Vila.

Foto Joachim Koerper Miguel Manso

De regresso a Seteais, às 13h30, no terraço com vista para a piscina e para o vale, há um brunch tradicional com grill incluído, com várias opções de grelhados. E, ao final da tarde, às 19h, decorrerá a Gala Internacional de Bailado no relvado. Independentemente da temperatura durante o dia, ao final da tarde, convém usar roupa confortável e quente. Afinal, estamos em plena serra de Sintra, onde o frio e a humidade são apenas suportados pelos bailarinos, mas não pelos espectadores que permanecem sentados.

Depois da última peça, das palmas e dos pedidos para bisar, é tempo de regressar ao interior do hotel para um jantar vínico e gastronómico numa parceria entre o chef Joachim Koerper, do restaurante lisboeta Eleven, que mantêm a estrela Michelin há vários anos e que celebra 50 anos de carreira, e da Herdade da Malhadinha Nova, responsável pelos produtos e vinhos que serão servidos.

A estada de duas noites com este programa, que inclui a noite de bailado de sábado, tem o custo de 900 euros para duas pessoas.