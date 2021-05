Do Brasil ao Japão: as imagens da super-Lua em vários pontos do globo

O fenómeno iniciou-se durante a madrugada e pôde ser observado de forma mais interessante em Portugal a partir das 21h14 (hora de Lisboa), depois do nascimento do satélite natural. De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) esta super-Lua é mais favorável para observar do que a de Abril. Em alguns países foi possível ver um eclipse total da super-Lua, mas não em Portugal.

Uma super-Lua cheia acontece quando a Lua se encontra simultaneamente em fase de Lua Cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu, segundo o OAL. O perigeu é o ponto da órbita em que o satélite natural se encontra mais próximo da Terra. É que a órbita da Lua (tal como a de planetas) é elíptica, em vez de circular, e não é sempre igual. Se a Lua está a uma distância da Terra de cerca de 384.400 quilómetros, quando há um perigeu lunar fica entre 356 mil e 360 mil quilómetros do nosso planeta.

"A Lua vai parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência de super-Lua, mas também porque estando próxima do horizonte vê-se mais ampliada, o que é apenas uma ilusão de óptica”, descreve o OAL no site. Na quinta-feira, a Lua nasce às 22h29 e continuará ainda a parecer maior do que o normal.