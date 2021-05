Ricardo Pais Mamede é uma das opções dos sindicatos para representante na gestão da TAP

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) vão propor o nome de Ricardo Paes Mamede para fazer parte do conselho de administração da TAP em representação dos trabalhadores.

Em comunicado, onde dá conta da personalidade escolhida, o SNPVAC diz que a opção “reúne o consenso de outros sindicatos”, sem os identificar, mas também refere que a unanimidade entre todas as estruturas representantes dos trabalhadores “não foi possível”, pelo que poderão surgir mais nomes que irão a votação.

A iniciativa do SNPVAC e do SITAVA surge na sequência do anúncio, por parte do ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, de colocar na nova administração da companhia uma personalidade que represente os trabalhadores.

A 21 de Maio, Pedro Nuno Santos afirmou que a eleição de um representante dos trabalhadores era a melhor forma de estes acompanharem “os sucessos e dificuldades” da companhia aérea. Para o ministro, “os trabalhadores devem estar representados” na administração visto que “são uma parte determinante do sucesso de uma empresa”.

Para o SNPVAC, esta é “uma oportunidade inédita na história da TAP”. “Ter um representante no conselho de administração é uma possibilidade que importa firmar”, destacou o sindicato, afirmando que “esta iniciativa pode representar uma nova fase no reconhecimento dos trabalhadores junto da administração”. A votação vai decorrer a 3 de Junho, na intranet da TAP. Cada trabalhador terá direito a um voto.

Sobre a escolha de Ricardo Paes Mamede, o SNPVAC sublinha que este “tem um vasto curriculum académico na área da economia e sempre assumiu a defesa das empresas públicas, assim como dos seus trabalhadores”.

Professor associado de economia política no ISCTE e membro do Conselho Económico e Social, Ricardo Paes Mamede “demonstrou publicamente uma posição de defesa da importância estratégica da TAP na economia nacional”, “desde o início do processo de reestruturação” da transportadora aérea, destaca o SNPVAC.