Greves no SEF põem turismo do Algarve e Madeira em estado de alerta

Paralisações convocadas para final de Maio e Junho, afectando os maiores aeroportos do país, estão a deixar os dois destinos turísticos à beira de um ataque de nervos, antecipando perdas. CTP diz que é greve é “inaceitável” e Associação Comercial do Porto fala em “egoísmo” e “irresponsabilidade”. ANA lamenta, sindicato de inspectores defende-se

Duas semanas depois de ver o país ser incluído na curta lista de destinos de viagens dos turistas britânicos, as paralisações convocadas para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) pelo Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) para as próximas cinco semanas estão a preocupar o sector do turismo. Algarve e Madeira já falam em requisição civil.