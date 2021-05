Coelima desiste de plano de recuperação e cai na incerteza

Dois empresários locais garantem ter uma proposta que assegura os postos de trabalho e já marcaram uma reunião para esta semana com o Banco Português de Fomento, que deverá ser decisiva para o futuro da antiga gigante do têxtil.

A administração da Coelima não vai apresentar um plano de recuperação da histórica empresa têxtil de Guimarães, ao contrário do que tinha proposto no fim de Abril, quando pediu ao tribunal a declaração de insolvência. A administração diz que não encontrou uma saída para a crise, por falta de apoio para um plano de recuperação. Apesar de adiantar que há interessados na compra deste outrora gigante industrial europeu, a equipa de gestão desiste do compromisso assumido há um mês e alerta que até perdeu o apoio das linhas de financiamento do fundo de maneio.