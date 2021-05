Volta a Espanha de 2022 recupera partida nos Países Baixos

A 77.ª edição da Vuelta vai ser a segunda a partir dos Países Baixos, depois de Assen, em 2009, e a quarta do estrangeiro, uma vez que também já teve partida em Lisboa, em 1987, e em Nîmes, em 2017.

A Volta a Espanha de 2022 vai partir da cidade holandesa de Utrecht, que deveria ter recebido o arranque da Vuelta em 2020, antes da alteração do percurso devido à pandemia.

Javier Guillèn, director da corrida, manifestou-se satisfeito com o regresso aos Países Baixos, depois de a edição de 2020, que tinha três etapas previstas em solo holandês, “um país basilar do ciclismo”, entre as quais a partida em Utrecht, ter sido fortemente condicionada pela pandemia de covid-19.

“Os Países Baixos são uma garantia de sucesso a nível organizativo e não tenho qualquer dúvida que, não obstante a complexidade da situação actual, seremos capazes de promover um evento seguro e bem-sucedido”, assinalou o director da Vuelta, prova que passou pela última vez por aquele país há 13 anos.

A edição de 2022 recupera o que estava previsto para 2020, com Utrecht a marcar o arranque da corrida, com um contra-relógio por equipas, e a servir de meta da segunda etapa, com partida em S-Hertogenbosch, enquanto a terceira tirada tem partida e chegada em Breda.

