O “Submarino Amarelo” finalmente emergiu

O único título relevante no currículo do Villarreal era o de campeão espanhol da terceira divisão em 1970. Nesta quarta-feira, a equipa que o mundo conhece como o “Submarino Amarelo” acrescentou um título europeu a esse currículo com um triunfo na final da Liga Europa em Gdansk frente ao Manchester United. Após um empate (1-1) ao fim de 120 minutos, o triunfo da equipa espanhola decidiu-se na marcação do 22.º penálti. Depois de 21 convertidos, e numa altura em que avançaram os guarda-redes para a marca dos 11 metros, foi David de Gea a falhar pelos “red devils”, permitindo a defesa de Geronimo Rulli, o argentino que estava na baliza do Villarreal.

Não podiam ser equipas mais diferentes aquelas que se encontravam em Gdansk. Um orgulhoso grande do futebol europeu de uma cidade grande contra uma equipa que tem dificuldades em ser grande no próprio país e de uma cidade cuja população caberia no seu próprio estádio. Um conjunto de “estrelas” que custaram milhões contra uma equipa em que o conjunto é mais valioso do que a soma das suas partes. Vermelhos contra amarelos. Toda a gente dava o Manchester United como favorito nesta final europeia por tudo e mais alguma coisa e o Villarreal como o digno vencido. Mas esta era só mais uma final na longa e gloriosa história dos “red devils”, Para o “submarino amarelo”, este era “só” o jogo mais importante da sua história.

E outro aspecto diferenciador entre United e Villarreal é o seu comandante. Solskjaer é um treinador que deve o seu lugar ao seu passado como jogador – foi um grande goleador nas equipas de Alex Ferguson – mas que não tem propriamente uma identidade como treinador (é mais um gestor). Emery, pelo contrário, foi um discreto jogador que, como treinador, começou de baixo, mas que foi subindo de patamares até ganhar três vezes a Liga Europa com o Sevilha (uma delas frente ao Benfica), mas sem conseguir transportar essa aura para projectos mais glamourosos (Arsenal e PSG). E em comparação com Solskjaer, o basco, que acaba de ganhar a sua quarta Liga Europa, tem outra bagagem como treinador e é evidente que prepara bem estes jogos de “mata mata”.

A figura Gerard Moreno Chegou tarde à ribalta do futebol, mas, aos 29 anos, será, provavelmente, o melhor avançado espanhol da actualidade e irá, por certo, ser o titular da “roja” no Euro 2020. Como foi em tantos momentos ao longo das últimas épocas, Moreno demonstrou toda a sua classe e marcou o golo que lançou o Villarreal nesta conquista europeia, o seu 30.º da temporada, a melhor da sua carreira. Ficou 120 minutos em campo e foi logo o primeiro que avançou para os penáltis. Marcou e deu o exemplo para toda a equipa. Ninguém do Villarreal falhou, nem o guarda-redes.

Tudo isso ficou bem vincando na forma como United e Villarreal se apresentaram em campo perante cerca de 10 mil espectadores que polvilhavam as bancadas do Estádio Miejski. Os ingleses entraram com vontade de desmoralizar o seu adversário espanhol, a bater no peito e a tentar marcar cedo. Rashford e Greenwood a avançarem pelas alas, Cavani a controlar a área e Bruno Fernandes a controlar a manobra ofensiva. Mas os “red devils” bateram de frente com a força colectiva do “submarino amarelo”, absolutamente impecável na contenção do seu adversário e com as suas armas no ataque, sobretudo uma, Gerard Moreno, avançado internacional por Espanha e principal perigo ao seu colega de selecção David de Gea.

A um domínio inconsequente do United, o Villarreal respondia com rigor. E aos 29’, colocou-se em vantagem. Num livre cobrado por Dani Parejo, a bola viajou até à área do United, Moreno adiantou-se à linha defensiva dos “red devils”, e, mesmo agarrado pelo ex-benfiquista Lindelof, fez o 1-0. Foi o 30.º golo da época para o excelente avançado espanhol que passou sempre ao lado do olhar mais atento dos “grandes” de Espanha como o Barcelona ou o Real Madrid.