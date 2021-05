Sofia Araújo apurada para os “oitavos” do Santander Open

Ana Catarina Nogueira não conseguiu superar a primeira ronda do quadro principal do quarto torneio do ano do World Padel Tour.

A história da primeira eliminatória do quadro principal do Cupra Vigo Open 2021, disputado há duas semanas, repetiu-se: no Estrella Damm Santander Open, o quarto torneio do ano do World Padel Tour (WPT), Sofia Araújo superou o primeiro obstáculo na prova do circuito mundial de padel, mas Ana Catarina Nogueira foi derrotada, falhando pela terceira vez consecutiva a presença nos oitavos-de-final de um evento da competição.

Sem o estatuto de cabeça-de-série no torneio, Ana Catarina Nogueira foi a primeira a entrar nos courts do Central Padel Club, em Santander, mas a jogadora do Porto, que este ano está a competir com a espanhola Teresa Navarro, acabou por perder o duelo com a sua antiga parceira.

Frente à argentina Delfina Brea, que agora forma par com a valenciana Tamara Icardo, a padelista portuguesa, que ocupa o 19.º lugar no ranking mundial, foi batida em dois sets (6-2 e 6-2), hipotecando a possibilidade de haver um duelo entre as duas melhores jogadoras nacionais.

Com o apuramento, Brea e Icardo serão as adversárias de Sofia Araújo nos oitavos-de-final, mas para conseguiu a qualificação, a jogador de Lisboa teve que superar Nelida Brito e Nicole Traviesa, em três sets.

Ao lado de Eli Amatriaín, Araújo, n.º 18 do WPT, ganhou o primeiro parcial por 6-4, mas Brito e Traviesa conseguiram responder com o mesmo resultado, adiando a decisão da eliminatória para um terceiro set.

Aí, Araújo e Amatriaín foram claramente superiores, fechado o apuramento com um 6-2.

Nesta quinta-feira, o confronto entre Sofia Araújo/Eli Amatriaín e Delfina Brea/Tamara Icardo, voltará a ter como palco o Central Padel Club, com o início da partida agendado para as 8h30.