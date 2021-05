Rio Ave está perto de descer à II Liga

A derrota (3-0) frente ao Arouca obrigará o Rio Ave a marcar pelo menos três golos em casa, no segundo jogo do play-off . O jogo está agendado para o próximo domingo.

Arouca a subir à primeira divisão, Rio Ave a descer à segunda. Para já, é este o cenário mais provável do play-off de acesso à I Liga, jogado entre o 16.º classificado da primeira divisão e o terceiro do segundo escalão - só há lugar para um deles no “convívio dos grandes”.

A primeira mão desta eliminatória caiu para o Arouca, nesta quarta-feira, com um triunfo caseiro por esclarecedores e surpreendentes 3-0. Este resultado obrigará o Rio Ave a marcar pelo menos três golos em casa, no segundo jogo, para poder reverter a desvantagem.

Em Arouca, o primeiro golo surgiu aos 43’, numa jogada colectiva finalizada por Pité, após passe de Thales. Aos 48’, Thales foi novamente o homem da criação, desta vez para finalização de Velázquez.

Aos 74’, a equipa orientada por Armando Evangelista chegou ao terceiro numa “sociedade” entre Bukia e André Silva.

Missão espinhosa para a equipa de Miguel Cardoso, que terá de ser muito mais forte na segunda mão do play-off. O jogo está agendado para o próximo domingo (19h).