Leonardo Jardim não descarta FC Porto

Leonardo Jardim pretende retomar a actividade na próxima época, de preferência fora da Europa, mas, confrontado com um eventual interesse do FC Porto, o treinador que levou o Mónaco ao título francês em 2016/17 diz não fechar a porta a Portugal.

“Não tenho nada de concreto em mente. Mas talvez seja o momento para uma experiência fora da Europa. Tenho mais liberdade para sair. Se recebi alguma proposta do FC Porto? Não tenho o hábito de falar publicamente sobre as propostas de trabalho”, disse o técnico madeirense no final do fórum organizado pela Associação Nacional de Treinadores (ANTF).

Face às dúvidas sobre a continuidade de Sérgio Conceição, Jardim manteve-se indiferente: “Como disse, não planeio voltar a Portugal. Mas as coisas podem alterar-se. Ainda assim, gostaria de continuar mais algum tempo fora. Quando voltar a Portugal, será em definitivo”.

Jardim justificou o afastamento com a pandemia e a família, mas confessa que sente falta dos treinos e mostra-se disponível para abraçar um projecto na próxima época, não negando a hipótese de assumir o comando técnico dos brasileiros do Corinthians.