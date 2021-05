João Henriques confirma acordo para treinar o Moreirense

Na base da saída de Vasco Seabra (que tinha contrato até Junho de 2022) estará, segundo a imprensa desportiva, divergências sobre o projecto desportivo, nomeadamente com a falta de inscrição do clube minhoto nas provas europeias.

O treinador João Henriques, que orientou o Vitória de Guimarães em 2020/21, assumiu nesta quarta-feira estar em negociações avançadas para substituir Vasco Seabra no comando do Moreirense, oitavo colocado da última edição da I Liga.

“As coisas estão encaminhadas para iniciar um projecto. Se é no Moreirense? Sim, as coisas estão encaminhadas com o Moreirense. Já conversei com o presidente, mas por respeito ao Vasco [Seabra], e uma vez que a situação dele ainda não está definida, só será oficial quando ele se desvincular”, assumiu o técnico, em declarações à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a decorrer em Lisboa.

João Henriques, de 48 anos, prepara-se para encarar a quarta experiência na I Liga, quase dois meses depois de ter deixado o Vitória de Guimarães, à 25.ª jornada, na sexta posição. O técnico conta ainda com passagens por Atlético Riachense, Torres Novas, União Almeirim, Fátima, Leixões, Paços de Ferreira e Santa Clara.

Na base da saída de Vasco Seabra (que tinha contrato até Junho de 2022) estará, segundo a imprensa desportiva, divergências sobre o projecto desportivo, nomeadamente com a falta de inscrição do clube minhoto nas provas europeias.