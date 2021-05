Associação dos treinadores nega discriminação a Rúben Amorim

José Pereira, presidente da ANTF, aguarda decisão do Conselho de Disciplina da FPF para pronunciar-se sobre um de vários casos em desconformidade com a lei.

O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) negou esta quarta-feira qualquer discriminação a Rúben Amorim, referindo que só se pronuncia sobre o caso do técnico do Sporting quando o Conselho de Disciplina (CD) da FPF tomar posição.

“Enquanto o problema não estiver resolvido, enquanto o Conselho de Disciplina não se pronunciar, não falo sobre o Rúben Amorim. Não há qualquer discriminação em relação a ele, a ANTF tem comunicado às entidades competentes todos os casos de irregularidades que chegam ao seu conhecimento, de treinadores sem o nível adequado, conforme com a Lei da Assembleia da República”, disse José Pereira, durante o Fórum ANTF 2021, que decorreu em Lisboa.

Confrontado com o facto de Rúben Amorim já estar devidamente certificado pela Liga de clubes para estar de pé no “banco” de suplentes, José Pereira contrapôs: “Continua a não estar em situação legal. Está certificado pela Liga, mas não pela UEFA nem pelos regulamentos do IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude). Quando estiver, então poderei dizer alguma coisa”.

José Pereira lembra que há dezenas de casos por resolver e diz que só falará deles em função do que o CD decidir em relação a cada um: “A nossa posição é igual para todos, o caso do Rúben Amorim não é excepcional. A comunicação social é que dá mais destaque a alguns”.

José Pereira fez um balanço “muito positivo” ao Fórum ANTF, retomado este ano após interregno devido à pandemia do novo coronavírus, “pelas qualidades dos participantes e das intervenções dos vários treinadores”, entre os quais Vítor Pereira, Marco Silva, Carlos Carvalhal, Leonardo Jardim, Vasco Seabra e José Gomes, entre outros, além do seleccionador nacional de futsal, Jorge Braz, e do treinador campeão europeu pelo Sporting, Nuno Dias.

A ANTF homenageou Nuno Dias, que conduziu o Sporting ao segundo título europeu de futsal, Jorge Jesus e Abel Ferreira, pelas conquistas na Taça Libertadores ao serviço do Flamengo e do Palmeiras, respectivamente, e o seleccionador nacional Fernando Santos.

“Quero agradecer às pessoas que valorizam os treinadores portugueses. Nem sempre se consegue ter sucesso. Para o ano, vamos, mais uma vez, mostrar que os treinadores portugueses são os melhores do mundo”, disse Jorge Jesus numa curta intervenção após a homenagem de que foi alvo.

Fernando Santos foi galardoado com o título de Membro Honorário da Associação, pela conquista do Europeu em 2016 e pelos serviços prestados ao futebol português.

Henrique Calisto foi distinguido com o Prémio Vítor Oliveira, que morreu em Novembro de 2020.