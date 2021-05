Antonio Conte deixa Inter de Milão após a conquista do título

Antonio Conte já não é treinador do Inter de Milão, após ter chegado a acordo com o clube para a rescisão. “O clube chegou a um acordo com Antonio Conte para a rescisão do contrato por mútuo acordo. Agradecemos a Antonio pelo extraordinário trabalho realizado, que culminou em nosso 19.º scudetto. Conte fará parte da nossa história para sempre”, lê-se no comunicado dos milaneses.

Na sua segunda temporada nos nerazzurri, Conte, de 51 anos, deu o primeiro título italiano ao Inter desde 2010/11, quando o clube era treinado pelo português José Mourinho. Este título teve ainda o “condão” de interromper a hegemonia da Juventus, que tinha vencido os nove campeonatos anteriores.

?? | COMUNICATO



Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ?? https://t.co/YzFQWhPqdZ — Inter ?????? (@Inter) May 26, 2021

Este foi o quarto scudetto de Conte, que já tinha conquistado três ao serviço da Juventus, em 2011/12, 2012/13 e 2013/14.

O treinador italiano fica, agora, livre para assinar por qualquer clube.