Quarta, na TV: final da Liga Europa, Alice em Nova Iorque e David Bruno No Ar

CINEMA

O Diário a Rum

Nos Studios, 21h15

Cansado de Nova Iorque, Paul Kemp (Johnny Depp) aceita a oferta de Lotterman (Richard Jenkins) para trabalhar num jornal de San Juan, Porto Rico. Satisfeito com aquele novo modo de vida, rapidamente se sente em casa, adoptando um estilo boémio, regado a rum e algumas drogas. As coisas complicam-se quando se vê emocionalmente envolvido com Chenault (Amber Heard), a bela noiva de Sanderson (Aaron Eckhart), um dos mais poderosos e corruptos cidadãos da cidade. Com argumento e realização de Bruce Robinson, O Diário a Rum baseia-se no romance homónimo escrito pelo jornalista americano Hunter S. Thompson, aos 22 anos.

O Bom, o Mau e o Vilão

Fox Movies, 21h15

O tiro mais certeiro do western spaghetti. Realizado por Sergio Leone, em 1966, o filme é uma obra de culto, com uma icónica banda sonora de Ennio Morricone e com Clint Eastwood na pele de Joe (o bom), num jogo psicológico de violência e brutalidade crescente, agudizado pela ganância e pela traição.

Demolição

Hollywood, 21h30

Com realização de Jean-Marc Vallée, uma comédia dramática com argumento de Bryan Sipe e interpretações de Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper e Judah Lewis. Gyllenhaal encarna Davis Mitchell, um homem bem-sucedido, que sempre se dedicou à carreira, e cuja vida se desmorona quando, após um trágico acidente de automóvel, assiste impotente à morte da mulher. Fica incapaz de fazer o devido luto ou retomar a sua vida. Um dia, faz uma reclamação por escrito para uma empresa de máquinas de venda automática – a primeira de uma série de missivas em que acabará por falar das suas dores mais profundas e, assim, lidar com tudo aquilo.

Alice, Nova Iorque e Outras Histórias

TVCine Edition, 22h

Um filme dramático realizado por Tiago Durão, que também co-assina o argumento ao lado de André Tavares e António Rodrigues. Grávida do namorado que morreu tragicamente, Alice (Sofia Mirpuri) sente-se perdida. Resolve deixar tudo para trás e começar de novo em Nova Iorque, mas as coisas vão revelar-se mais complicadas do que alguma vez poderia antecipar.

DESPORTO

Futebol: Liga Europa - Villarreal x Manchester United

SIC, 19h55

Directo. A final da Liga Europa disputa-se esta noite, em Gdansk (Polónia), entre o espanhol Villarreal, estreante em finais europeias mas treinado pelo muito titulado Unai Emery, e o inglês Manchester United, onde joga Bruno Fernandes. A partida é arbitrada pelo francês Clément Turpin.

MÚSICA

No Ar

RTP2, 23h47

Adepto do kitsch, David Bruno é um músico e produtor que cruza a estética popular com electrónica à base de samples, humor de observação e personagens do Portugal real a darem colorido aos sons – seja o Adriano Malheiro Caloteiro no disco Miramar Confidencial ou o homem-macaco da aldeia dos avós evocado no vídeo-álbum Raiashopping. É ele quem está hoje No Ar, no programa que vai ao estúdio escutar música portuguesa, com curadoria da Antena 3.

SÉRIE

Mr. Inbetween

HBO, streaming

Estreia da terceira temporada da série australiana de humor negro sobre a conciliação da vida pessoal e familiar com os deveres profissionais – particularmente difícil quando se é um assassino como Ray Shoesmith (Scott Ryan).

DOCUMENTÁRIOS

A Vida Nómada

RTP2, 16h09

Uma jovem actriz de uma trupe de ópera chinesa, o dono de um cinema que vai ter com os espectadores na Índia e uma médica que exerce num yurt, nas estepes da Mongólia. Eis os protagonistas de três episódios sobre o nomadismo como forma de vida, para ver ou rever entre hoje e sexta-feira.

O Inexplicável

História, 22h15

Novo episódio da série dedicada a locais, criaturas e acontecimentos enigmáticos. Testemunhas relatam os fenómenos. Cientistas e historiadores tentam explicá-los. O apresentador (e produtor executivo) é o actor William Shatner, o eterno capitão James T. Kirk de Star Trek.