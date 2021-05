A Europa audiovisual pós-covid pode ter mais espectadores para cinema europeu, menos publicidade e mais streaming

O impacto da pandemia no cinema, na televisão e no on demand europeus significou perdas de 10% em receitas e de três mil milhões de euros em financiamento, revela um relatório do Observatório Europeu do Audiovisual (OEA). O documento quer dar pistas para o mundo pós-covid-19 no sector e conclui que a tendência de concentração das empresas em grandes grupos continuará, que a retoma do investimento publicitário será lenta e que o cinema europeu pode continuar a beneficiar com a ausência dos blockbusters norte-americanos. Uma coisa é certa: “o sector pode emergir profundamente alterado”.